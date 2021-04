Ministrul de Externe a fost în vizită la Timișoara. A discutat cu primarul despre perspectivele pentru anul 2023 și despre relațiile cu Serbia și Ungaria

Miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a fost în vizită la Timișoara, unde s-a întâlnit cu primarul Dominic Fritz, ne transmit, joi, reprezentații municipalității, prin intermediul unui comunicat de presă. Conform acestora, discuțiile s-au purtat în jurul „oportunităților pe care municipiul le are atât în perspectiva anului 2023, an în care va deține titlul de Capitală Culturală Europeană”, dar și a „dezvoltării relațiilor pe care România le are cu Ungaria și Serbia”.

Ministrul Bogdan Aurescu ar fi punctat, cu această ocazie, că „Timișoara, prin istoria multiculturală a sa și poziția geografică privilegiată poate deveni un loc de întâlnire și dialog între diplomații din România, Serbia și Ungaria, orașul fiind un exemplu la nivel european al modului în care sunt respectate drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale”, după cum ne transmite primăria.

În acest context, ministrul ar fi subliniat că anul acesta se împlinesc 25 de ani de când România și Ungaria au semnat, la Timișoara, Tratatul de înțelegere, cooperare și bună vecinătate care a pus bazele relațiilor de cooperare în avantajul ambelor țări.

În opinia lui Fritz, orașul ar putea să fie gazda perfectă a unor evenimente și conferințe internaționale, fiind un exemplu la nivel european de multiculturalitate. „Edilul-șef al Timișoarei a afirmat că orașul își dorește legături mai strânse cu Serbia, în acest sens existând proiectul autostrăzii Timișoara-Moravița, pista de biciclete de pe malul Begăi până la graniță, precum și canalul Bega, care este o legătură importantă cu țara vecină. Primarul Timișoarei a mai subliniat și că orașul își dorește să devină o destinație populară nu numai turistică, ci și de afaceri și educațională atât în regiune, cât și la nivel european”, mai transmit reprezentanții primăriei.

Conform acestora, dialogul dintre Primăria Municipiului Timișoara și Ministerul Afacerilor Externe va continua în lunile următoare, când ar urma să fie organizate și evenimente concrete.

