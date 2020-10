Nicolae Boia, fost șef al IPJ Timiș, acuzat că și-a șantajat fosta amantă pentru a nu renunța la relație

Nicolae Boia, fost șef al Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, actual șef al unui serviciu în cadrul aceleiași instituții, este acuzat de acțiuni abuzive și exces de putere cu scopul de a-și determina fosta amantă să continue relația extraconjugală pe care cei doi o aveau de aproximativ cinci ani. Printre altele, susține victima, profesoară de matematică la un liceu din Timișoara, acesta a șantajat-o cu imagini compromițătoare și excluderea din învățământ, i-a urmărit ilegal telefonul și i-a trimis soțului unele mesajele schimbate de cei doi.

„Sunt terorizată de domnul Boia, care nu poate să înțeleagă că am întrerupt relația. Amenință pe toate lumea în jurul meu, inclusiv pe mine. (..) Am oprit relația pentru că m-a mințit foarte mult. Am aflat niște lucruri despre viața lui personală pe care nu le știam, legat de soție, de copii. I-am cerut explicații, dar el m-a mințit în continuare. I-am spus că vreau să încetez relația și a început să mă amenințe. Normal că orice lucru ar fi făcut să mă reapropie de el nu ar fi funcționat”, ne-a spus profesoara de 32 de ani.

Aceasta, prin avocatul ei, Florin Kovacs, a trimis inițial o cerere Direcției Generale de Protecție Internă, pentru a-l determina pe Boia să renunțe la hărțuire. Pentru a-și susține punctul de vedere, profesoara are drept probe mesajele schimbate cu polițistul începând cu luna august 2020. Cererea ei nu a avut efect, așa că acum va sesiza Direcția Națională Anticorupție.

Conform mesajelor de pe aplicația WhatsApp depuse drept probă, în discuțiile dintre cei, Boia trece de la declarații de dragoste și cereri de împăcare, la acuze de trădare, amenințări și șantajări. Un subiect abordat des în acele convorbiri este faptul că femeia a făcut un avort, din câte se pare, chiar la cererea lui. Ulterior, cei doi au aflat că era vorba despre o pereche de gemeni. Acum, el dă vina pe ea pentru că nu a păstrat sarcina.

În mesajele prezentate de femeie, dacă de cele mai multe ori, la început, Boia scrie mesaje de genul „Vreau să îți cer iertare pentru tot ceea ce ți-am greșit” sau „Sunt la limita vieții fără tine”, după ce se lovește de refuzul de împăcare din partea fostei amante, el continuă cu amenințările de genul „Tu ai trădat, mințit și înșelat persoana care te-a protejat! Nu uita: trădătorii ajung rău (…) Tu nu realizezi ce bărbat ai avut lângă tine”.

„Tu vei fi «paria» societăţii. Cadru didactic urât de colegi, pus la colţ de prieteni. (…) Mă întreb ce va zice iubitul tău titrat când va vedea filmuleţe şi poze (nu prea decente) cu tine… pe lângă sms cu jigniri la adresa lui (…) Indiferent de cât de prostovan e, se va lipsi de o soață ca tine (…) Deliciul va fi când apari în videochat” sau „Nu uita, cu mine alături ai avut liniște… Acum se fini, nu o să mai ai!”, ar mai fi amenințat-o ofițerul.

În plus, pe lângă toate mesajele schimbate, profesoara susține că Boia i-ar fi piratat telefonul, din moment ce știa unde se deplasează și ce alte convorbiri mai are. După ce și-a schimbat telefonul, acest lucru nu s-ar mai fi întâmplat. În acest context, susține victima, după ce șeful de poliție nu a mai putut să o urmărească, acesta s-a folosit de subalternii săi. În momentul în care aceasta a plecat de la școala unde predă, un echipaj al Secției 4 Timișoara, care staționa în zonă fără să oprească nicio altă mașină timp de jumătate de oră, a somat-o pe ea să oprească. Boia ar fi fost informat, iar după jumătate de oră a ajuns și el în acea zonă. Profesoara ar fi fost mai apoi obligată să urce în mașina polițistului pentru că altfel nu și-ar fi recuperat actele.

Din câte ne-a spus aceasta, nici acum nu s-a îmbunătățit situația: „La un moment dat, și-a dat seama că am fost la avocat, a evitat să îmi mai scrie mesaje, a încercat doar telefonic să mă mai sune. E foarte ciudat. Acuma îmi spune că o să mă distrugă pe mine și pe toți din jurul meu și că nu o să mai am absolut nimic valabil în jurul meu și că nu o să mai apuc să îmi cresc copiii. După aceea, după ce face rău și amenință, mă sună cât mult mă iubește și să mă roage să îi mai dau o șansă”.

Și acum, mai spune aceasta, Boia încă o urmărește. „Cu soțul a luat legătura, l-a amenințat și pe el. Îi trimite locația unde sunt, unde stau, deși nu știa nimeni unde m-am mutat. La școală a trimis un echipaj de poliție să mă oprească. A venit ca un erou să mă ceară de nevastă, am refuzat”.

Pe de altă parte, Boia a susținut, pentru Adevărul, că, de fapt, ei doar au colaborat profesional. Acesta a spus pentru Adevărul: „Sunt persoane care fac obiectul unor dosare penale şi nu intru în amănunte. Va fi un subiect care va face deliciul presei centrale. Persoana respectivă mi-a furnizat nişte informaţii, nimic mai mult. S-a oferit să furnizeze informaţii în legătură cu mai multe evenimente sau infracţiuni. Punct. S-a oferit să furnizeze informaţii legate de mediul personal, plus orice alte date care puteau să facă obiectul unor infracţiuni. A încălcat orice normă etică şi penală. Face parte parte dintr-o grupare infracţională pe domeniul învăţământ”.

Profesoara, pe de altă parte, dezminte declarația polițistului: „Nu știu, nu am colaborat, nu aveam de unde să am informații. Relația mea cu el a fost strict una de dragoste. Nici nu exista așa ceva (colaborare pentru furnizarea de informații despre infracțiuni în învățământ – n.r.). ”.

