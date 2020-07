Nicolae Robu, atac indirect la contracandidatul său Dominic Fritz: „Ce minte și ce tupeu!”

Primarul Nicolae Robu a criticat felul în care este atacat de unele persoane, fără să dea nume, dar fiind înțeles că este vorba și despre contracandidatul său la Primăria Timișoara, Dominic Fritz. Acuzele lansate de Robu au pornit când, prezentând un proiect de îmbunătățire a sistemului de termoficare, edilul a adus în discuție prețul gigacaloriei plătit de utilizatorii Colterm. Printre altele, Fritz, a menționat și acest aspect printre nereușitele primarului Nicolae Robu cuprinse în campania sa electorală din 2012. Dintre acestea, ar fi fost realizate doar 28%, după calculele USR PLUS.

Printre altele, a spus Robu, promisiunea sa din 2012, că va reduce costurile plătite pentru încălzirea locuințelor pentru utilizatorii companiei locale de termoficare, trebuie comentată luând în calcul toți factorii: „Ca să nu majorăm gigacaloria la populație, alocăm sume importante. Sigur, mai întâi, am făcut reorganizări, restructurări, eficientizare importantă și cred că dacă facem o socoteală – și o să fac – prin toate măsurile, nelăsând în seama cetățeanului, clientului Colterm, toate majorările de preț care au avut loc la gaz, la cărbune, la electricitate, la apă, la transport, la cheltuielile de personal, în urma legilor adoptate la nivel național.

Toate acestea ar fi condus la o creștere masivă a prețului, la cetățean. Dacă am fi lăsat să crească prețul, la acel nivel, atunci, desigur, abonații ar fi fost împovărați substanțial. Noi nelăsându-l să crească… asta echivalează cu ieftinire la cetățean la gigacalorie, față de cât ar fi ajuns ea să fie. Nu am abordat lucrurile populist: să lăsăm prețul real și apoi să venim să spunem «uite, vi-l reducem cu 25%». De fapt, reducerea e mult mai mare decât 25% (cât a promis în 2012 – n.r.)”.

Pe aceeași cale, Robu a vorbit și de alt subiect, cel al pasajelor: „Cine are mintea limpede știe, cine nu, poți să te întorci peste cap de câte ori vrei… degeaba. Dau exemplul pasajelor: ce minte și ce tupeu! Să nu se rușineze cei care, deși le spui că ai venit de la zero și ai făcut SF noi că cele existente erau o prostie, pentru pasaje, atât Jiul, cât și Popa Șapcă (…) că ai demolat ce era acolo și ai construit pasaje noi, ei vin să spună «Păi, s-a lărgit, acolo, puțin, pasajul existent» (după cum a spus Fritz – n.r.). Domnule, îți faci cruce că pot exista astfel de oameni! Și, totuși, există și au tupeul și să îți zâmbească câteodată. De aceea, eu mă radicalizez în intransigență!”.

În plus, primarul a completat: „Sunt foarte tolerant atunci când cineva înțelege ceva că nu înțelege, dar nu pot fi tolerant cu nerușinarea. Cu asta nu pot fi tolerant! Am văzut, sunt unii… unul chiar mi-a scris recent pe Facebook… că sunt arogant. Eu, arogant? Mă oprește oricine pe stradă și stau de vorbă. Nu contează etnie, ținută, studii, ocupație, titluri, nimic nu contează. Contează omenia! Să fie om, atât contează pentru mine.

Cum aș putea fi eu arogant, care provin din familie de țărani, crescut modest, la sat, și am ajuns ce am ajuns prin munca mea, prin corectitudine, prin dedicare, prin cinste… desăvârșite, toate, la maxim. Cine mă cunoaște râde și se întristează, în același timp, de nedreptatea la care sunt supus. Lumea cea multă discerne, nu se lasă intoxicată. De aceea, eu mereu am fost un învingător și voi fi un învingător, pentru că marea parte a populației are discernământ, are simțul dreptății, al corectitudinii, al cinstei. Este alături de mine, a fost alături de mine și, se va vedea, pentru că vede cu ochii limpezi, nu cu umbrirea determinată la alții de fisele ce se introduc. Funcționează exact ca tonomatele. Bagi fisa și spun ce vrei. E trist, dar tot ce spun eu, stilizat sau chiar direct, uneori, este purul adevăr!”.

Ulterior, pe același subiect, Robu, întrebat de ce tot ține să se laude cu realizările sale, dacă timișorenii oricum văd realizările sale, a comentat: „Așa consider că este bine să se întâmple, ca și mai mulți, care uită, să își reamintească. (…) Unii uită, alții nu erau cetățeni ai Timișoarei. De aceea trebuie să amintim. Eu nu mă rușinez, ci mă mândresc cu realizările mele. Din punctele mele slabe, recunosc, unul este că mă mândresc după realizări. Eu nu tânjesc după averi! (…) Nu am niciun bonus, de niciunde, nici măcar un spor de lucru pe calculator, deși nu cred că există primar în țara asta să stea pe calculator cât stau eu. Merit din plin, pentru că muncesc enorm și mă dedic la maximum timișorenilor și orașului”. Despre banii primiți de la UPT, menționați în declarația de avere, Robu a spus că sunt salarii restante, neplătite la momentul când ar fi trebuie, din cauza legilor proaste din justiție.

Comentarii

comentarii