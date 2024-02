Nicolae Robu demontează cu cifre pretinsa datorie istorică a Colterm plătită de Dominic Ftitz ”Pinocchio” către EON – video

Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei, explică clar, cu argumente și cu cifre care este adevărul despre pretinsa datorie istorică plătită de primarul Dominic Ftitz către EON.

În același timp, Robu îl consideră mincinos pe domnul Fritz, fiindcă nu a prezentat adevăratele cifre, de aceea îi adaugă Pinocchio la nume.

“Hai să vedem, dragi prieteni cum e cu pretinsa datorie istorică către EON plătită de Dominic Samuel Fritz Pinocchio. Evident nu avea cum să rateze acest personaj noua oportunitate de a se da în spectacol. Zilele trecute, el smuls aplauze, anunțând cum a achitate el în acești trei ani și câteva luni în rate de câteva de câte 1,7 milioane RON pe lună datoria istorică de 76 milioane RON a Colterm către E.ON, pretinzând mincinos, ca de obicei, că ea reprezintă valoarea gazului cu care noi timișorenii ne-am încălzit în perioada 2014 -2020”.

Robu susține că e noaptea minții, pur și simplu, și prezintă adevărata situație!

Nicolae Robu susține că gazul consumat, în perioada 2014 -2020, a valorat circa 350 de milioane RON, nicidecum 76 milioane RON, cum spune domnul Fritz. Circa 300 milioane RON, din cei circa 350 de milioane RON, au fost plătiți de administrația Robu. Doar 44 milioane RON reprezentând consumul pe 2017, da pe 2017, nu pe 2014 -2020 au rămas neplătiți.

Se naște întrebarea firească desigur: “De ce nu i-o fi plătit administrația Robu și pe aceștia?

Iată răspunsul dat tot de Nicolae Robu pe facebook!

Fostul edil al Timișoarei susține că nu i-a plătit pentru că, începând din 2018 când ar fi fost la rând plata facturilor din 2017, E.ON a cerut plata în avans a gazului, altfel întrerupându-l.

“În această situație, eu nu am lăsat orașul în frig și fără apă caldă, cum a făcut Dominic Samuel Fritz Pinocchio, ci am ales răul cel mai mic, răul cel mai mic fiind lăsarea ca datorie a acelei obligații de 44 milioane RON. Cu penalitățile conexe, acea datoria a ajuns la sfârșitul lui 2020 la 76 milioane RON. Înțelegeți cât de mari sunt penalitățile? Înțelegeți, dragii mei timișoreni, de ce am optat se plătesc datoriile mai vechi și am reușit să le sting pe toate ajungând până la aproape la zi în 2018, când doar cum spuneam, numai anul 2017 mi-a mai rămas neplătit. Dar adevărul și mai are și o altă latură pe care Dominic Samuel Fritz Pinocchio ne-o ascunde!”, a concluzionat Robu.

Fostul primar arată că în acești trei ani și câteva luni în care Ftitz a plătit 76 de milioane RON, el a creat o datorie nouă la Colterm de circa 400 de milioane de RON!

“400 de milioane de RON oameni buni, înțelegeți dumneavoastră Cât de gravă e situația? Și omul acesta are tupeu să ne mintă în față, să smulgă aplauze pentru marea lui ispravă de a plăti 1,7 milioane RON pe lună. Eu am plătit mult mai mult în contul datoriilor istorice, dar nu am ieșit să mă laud nu am făcut din asta o paradă pentru că până la urmă ține de naturalul exercitării acestor funcții în România cel puțin. Ce om e Dominic Samuel Fritz Pinocchio, e clar. E clar deja de mult”, spune Robu.

În același timp, fostul edil mai explică faptul că, desigur în 2020, nu avea de unde să fie clar.

Timișorenii l-au tratat cu încredere, cu speranța că poate fi o variantă foarte bună de primar al Timișoarei, pentru că noi avem aici un adevărat cult pentru ce înseamnă Germania și pentru germani, în general.

Nicolae Robu a concluzionat: “Ce om e el, Dominic Samuel Fritz Pinocchio, e clar, dar rămâne întrebarea: “Ce fel de oameni sunt cei ce și acum după trei ani și câteva luni de etalare a cât pe dinafară este el, cât de mincinos este, a cât de incapabil, pentru că este incapabil, nu doar incompetent, încă îl susțin! Greu de dat răspunsul la această întrebare. Desigur în 2020 lumea nu avea de unde să știe. I s-a dat pur și simplu un cec în alb, dar, repet, acum după trei ani și ceva în care orașul nostru s-a dus groaznic în jos ca după o calamitate, cum să mai susții un asemenea om? Desigur că foarte mulți dintre cei care l-au votat în 2020, lămurindu-se în acești ani, l-au abandonat. Nu mai vor să audă de el”.

Comentarii

comentarii