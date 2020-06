Nicolae Robu, în război cu Realitatea TV – Video

Primarul Nicolae Robu a intrat recent, mai exact sâmbătă, 13 iunie a.c într-o nouă dispută televizată cu postul Realitatea Plus TV. Au fost multe comentarii pe facebook, multe pe alte rețele, dar nu multă lume a văzut fragmentul de emisiune ce-l surprinde pe primarul în funcție într-o reacție verbală nepotrivită cu niște jurnaliști, de data aceasta ei fiind din București, deci cu ”ieșirea din granițele locale”.

Nicolae Robu uită de codul etic al funcției publice, dar și de cel al libertății de comunicare, uită de obligația de reprezentare pe care o are, ca primar al Timișoarei, orașul timișorenilor, nu al politicienilor, să se știe!

Primarul Robu este, ar zice gurile rele, tot mai nervos! Pe zi ce trece! Tot mai repede aruncă vorbele, dar nu ascultă! Nu mai are răbdare?

Să urmărim…..

