Noua administrație a Lugojului a modificat proiectul de amenajare a zonei pietonale din centrul orașului

Lucrările de amenajare a zonei pietonale de pe strada Alexandru Mocioni, din centrul Lugojului, cuprinsă între străzile Nicolae Bălcescu și Bucegi, demarate de fosta administrație înainte de alegerile locale, au fost sistate de noua conducere a orașului. „Am oprit lucrările pentru că nu erau prevăzute branșamente la noile rețele, iar țeava de gaz era la 20 de centimetri sub pământ. Nici nu se putea pune beton, nu se putea tasa, nu se putea pune granit peste. Dar nu au luat în calcul toate aceste lucruri”, a anunțat primarul Claudiu Buciu. Noul edil-șef al Lugojului a mai precizat că a solicitat modificarea proiectului și, după obținerea tuturor autorizațiilor necesare, lucrările vor fi reluate. „Noi suntem în curs de autorizare. Lucrarea nu durează mult, dar durează autorizările pentru că e zonă protejată. Eu zic că vom începe lucrările de racordare în luna aprilie și durează o lună. Din luna mai, dânșii mai au de lucru trei-patru luni, nu mai mult! Am solicitat scoaterea din proiect a acelui beton amprentat și înlocuirea lui cu plăci de granit. Am renunțat la o fântână de ceață, care era foarte pretențioasă, înconjura ceasul electric și pulveriza o apă foarte fină. La ce calitate are apa la noi, ne trezeam că după o săptămână nu mai merge. Vrem o abordare simplă, durabilă și nu putem cheltui banii pe astfel de lucruri”, a menționat primarul Claudiu Buciu.

