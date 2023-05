O călătorie în timp, găzduită pe scena Galei aniversare Pentru Voi 2023, ediția a XV-a

O călătorie în timp, prin lumi și povești personale, prin frânturi de istorie și bucăți din viața cotidiană din trecut – Timișoara trecutului. Adus în fața noastră prin montări de excepție cu elemente de realitate augmentată și imaginile de arhivă cu unele clădiri emblematice, orașul-cetate și-a deschis porțile trecutului într-o singură seară prin mozaicuri de povești ale ferestrei sufletului uman.

Cu prilejul desfășurării Galei Pentru Voi, ediția a XV-a, echipa Spotlight Heritage Timișoara a avut plăcerea de a organiza un eveniment caritabil, un spectacol ce a adus pe scena Sălii Capitol, în Filarmonica Banatului o prezentare a unor povești despre sufletele umane. Am cunoscut povestea a patru femei, ce au reprezentat patru cartiere istorice ale orașului de pe Bega: Iosefin, Fabric, Elisabetin și Cetate. Am trecut granița timpului și am pătruns în lumea Valeriei Pintea, a Elsei Kornis, lumea lui Netti Diel și cea a Marianei Klein Șora.

Spectacolul a fost realizat de Universitatea Politehnica din Timișoara , în colaborare cu Clubul de Dans Sportiv Magnum Team și Muzeul Național al Banatului și face parte din seria de evenimente dedicate programului cultural Timișoara Capitală Culturală Europeană 2023, desfășurate în cadrul proiectului „Spotlighting Timisoara’s Heritage through Dance/Descoperă patrimoniul Timișoarei în pas de dans”, proiect co-finanțat de Primăria Municipiului Timișoara prin Centrul de Proiecte.

Spectacolul care a avut loc marți, pe 02 mai 2023, a fost un eveniment caritabil, organizat și desfășurat în beneficiul Fundației Pentru Voi – un ONG care oferă servicii sociale specializate pentru 200 de adulți cu dizabilități intelectuale și familiile acestora din Timișoara.

„Ceea ce a avut loc la GALA PENTRU VOI a fost un exemplu de diversitate, un eveniment inclusiv, din prisma procentului semnificativ de persoane cu dizabilități intelectuale prezente în Sala Capitol, alături de familiile lor. În total au fost peste 400 de participanți la acest eveniment caritabil. Ne bucurăm că beneficiarii noștri, o categorie vulnerabilă, cu un acces limitat la evenimente culturale, au avut parte de un moment artistic deosebit, emoționant, care le-a plăcut tare mult și care le-a adus bucuria de a simți că fac parte din comunitatea timișoreană. Mulțumim mult tuturor celor care au fost alături de persoanele cu dizabilități intelectuale!”, Laila Onu, director general al Fundației Pentru Voi.

De asemenea, dr. Diana Andone, Director al Centrului de ID/IF și e-Learning (CeL) al Universității Politehnica Timișoara, a oferit mulțumiri tuturor celor care au fost prezenți în sală și nu în ultimul rând echipei de oameni care, prin pasiune și dedicare, a adus la viață un proiect de suflet atât pentru noi, oamenii care ne petrecem viețile în orașul de pe Bega, cât și pentru Timișoara însăși.

“În această seară am avut prilejul de a vedea pe scenă actori și dansatori profesioniști, împreună cu tineri cu vârste cuprinse între 13 – 17 ani. De asemenea toată infrastructura a fost realizată de parțial de profesioniști și parțial de studenți ai UPT, oameni care formează echipa Spotlight Heritage Timișoara, oameni care prin pasiunea lor realizează lucruri minunate pentru povestea orașului nostru. Mulțumesc Centrului de Proiecte, Consiliului Județean Timiș și Ministerului Culturii că ne-au permis să dăruim asemenea spectacol Fundației Pentru Voi și să spunem poveștile celor patru doamne într-un mod inedit și emoționant”, dr. Diana Andone, director CeL.

Proiectele organizate și realizate de către echipa Spotlight Heritage Timișoara nu se vor termina aici. Urmărește activ site-ul proiectului (https://spotlight-timisoara.eu/), cât și site-ul Timișoara 2023 (https://timisoara2023.eu/ro/) pentru a afla ceea ce a fost pregătit pentru anul 2023, anul Timișoara Capitală Culturală.

Despre spectacolul Patrimoniul sub reflectoare Pentru Voi

Spotlight Heritage Timișoara/Patrimoniul sub reflectoare este o inițiativă culturală digitală a Universității Politehnica Timișoara realizată în parteneriat cu Muzeul Național al Banatului, parte a Programului Cultural Timișoara 2023 Capitală Europeană a Culturii. Proiect cultural co-finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte, Consiliul Județean Timiș, Ministerul Culturii.

Componentele digitale ale proiectului sunt accesibile online la adresa https://spotlight-timisoara.eu/ și prin aplicațiile mobile care pot fi descărcate din magazinele Android și Apple sau căutând „Spotlight Heritage Timișoara”.

Link aplicații pentru utilizatorii Android: https://is.gd/SjiIgv

Link aplicații pentru utilizatorii iOS: https://is.gd/y6JxeV

Informații despre eveniment sunt disponibile și pe:

Universitatea Politehnica Timișoara a sărbătorit în anul 2020 primul veac de învățământ universitar la Timișoara, înființată la 11 noiembrie 1920 prin Decret Regal. Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea peste 800 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 1000 cadre.

Muzeul Național al Banatului are sediul într-o clădire declarată monument istoric – Castelul Huniade. Sediul temporar al Muzeului Național al Banatului pentru organizarea de expoziții temporare și evenimente culturale este bastionul Theresia, din strada Martin Luther nr. 4.

Fundația Pentru Voi a fost înființată în anul 1995 și este prima organizație non-guvernamentală din România care a dezvoltat o paleta diversificată de servicii comunitare pentru persoane cu dizabilități intelectuale. Serviciile dezvoltate de Fundație în premieră pentru România au devenit ulterior model de bună practică la nivel Est-European. Astfel, Pentru Voi a creat primul centru de zi pentru adulți cu dizabilități intelectuale din România, primul serviciu de angajare asistată, prima locuința protejată, primul centru respiro pentru acest grup de persoane.

Asociația Club de Dans Sportiv Magnum V.R.D., activă pe scena sportivă și culturală timișoreană din 2005, având un portofoliu consistent de festivaluri cu participare internațională, concursuri internaționale de dans, spectacole proprii sau participări la evenimente organizate de către autoritățile locale și județene, parteneri ai Consiliului Județean Timiș, Primăriei Municipiului Timișoara, Universității de Vest din Timișoara, Federației Române de Dans Sportiv, cu specializări în diferite tipuri de dans și coregrafie, respectiv în organizarea de evenimente sportive, culturale și educative, reprezintă inițiatorul acestui proiect. De-a lungul celor 17 ani de activitate, asociația a desfășurat o varietate de activități sportive, culturale, educaționale. A organizat numeroase evenimente în școlile din Timiș, dar și în județele învecinate, cantonamente, tabere tematice, evenimente de tip Wellness, scopul/misiunea asociației fiind promovarea sportului și a stilului de viață sănătos, dragostea pentru cultură și artă, educația pentru toate vârstele și implicarea socială voluntară. Clubul Magnum se situează azi în topul școlilor de dans din Timișoara, din țară și din Europa. În prezent, comunitatea de dansatori, tineri și adulți, părinți, voluntari și susținători ai clubului se ridică la 3000 de persoane.

