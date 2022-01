O femeie din Lugoj a dispărut de la domiciliu, după ce i-a anunțat pe membrii familiei că se sinucide

Polițiștii timișeni caută o femeie din Lugoj, în vârstă de 48 de ani, care a dispărut de acasă. Lidia-Marcela Henci a plecat în 9 ianuarie de la domiciliul său de pe strada Aleea Brazilor din municipiul Lugoj, iar de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. Persoana cautata a plecat de la domiciliu duminica dimineata in jurul orei 5, dupa ce i-a anuntat pe membrii familiei ca se sinucide. Se pare ca lugojeanca a avut o depresie in urma unui deces in familie. Pompierii din Lugoj, Buzias si Faget au facut cautari cu doua echipaje acvatice si trei terestre, iar politistii fac cautari apeland la ajutorul tuturor sectiilor de politie din judet. De asemenea, s-au facut verificari la toate spitalele din zona si au fost vizionate imaginile de pe mai multe camere de supraveghere din oras, in incercarea de a reconstitui traseul pe care femeia l-a urmat in ziua disparitiei. HENCI LIDIA-MARCELA, ar fi plecat de la domiciliul sau de pe strada Aleea Brazilor. Semnalmente: înaltime 1.65 m, 70 de kg., statura robusta, par vopsit roscat, tuns scurt la nivelul urechilor, ochi verzi. Îmbracaminte: trening si geaca, ambele de culoare neagra, iar în picioare purta adidasi de culoare gri. Cine poate oferi informatii despre persoana disparuta este rugat sa sune la 112.

