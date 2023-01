O șoferiță de 19 ani se zbate între viață și moarte, după un accident devastator la intrarea în Timișoara dinspre Dumbrăvița – video

Grav accident de circulatie, noaptea trecuta, la intrarea in Timisoara dinspre Dumbravita.

O soferita de 19 ani a pierdut controlul volanului din cauza vitezei, a lovit bordura sensului giratoriu, si a zburat intr-un stalp pe care l-a pus la pamant. Autoturismul a fost distrus in intregime iar soferita a fost transportata de urgenta la spital, unde medicii fac eforturi disperate sa ii salveze viata.

„In jurul orei 00:40, politistii Biroului Rutier Timisoara au fost solicitati sa intervina la un accident rutier petrecut la intrarea in municipiul Timisoara, dinspre localitatea Dumbravita.

Ajunsi la fata locului, politistii au constatat ca o femeie, in varsta de 19 ani, a condus un autoturism pe strada Conac din localitatea Dumbravita, judetul Timis, dinspre localitatea Giarmata spre Timisoara, iar la intersectia cu strada Calea Sever Bocu din Timisoara, prevazuta cu sens giratoriu, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a intrat in coliziune cu un stalp de electricitate de pe marginea partii carosabile. In urma impactului, a rezultat ranirea conducatoarei auto”, transmit reprezentantii IPJ Timis.

