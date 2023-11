Omer Radovancovici, arestat preventiv 30 de zile pentru trafic de minori. Soția sa, primar în comuna Pojejena, plasată sub control judiciar pentru complicitate

Judecatorul de drepturi si libertati de la Tribunalul Caras-Severin a emis un nou mandat de arestare preventiva pe numele lui Omer Radovancovici, supranumit si Printul Clisurii, in dosarul in care procurorii DIICOT il acuza de trafic de minori.

Penalistul Rustin Petru Ciasc a respins toate cererile apararii si l-a trimis dupa gratii, pentru 30 de zile, atat pe Omer Radovancovici, cat si pe inculpatul Marin Covaci, paznicul cabanei sale de vanatoare de la Urda, care este acuzat de act sexual cu un minor, scrie impactpress.ro.

In schimb, Mira Radovancovici, sotia lui Omer, inculpata, de asemenea, in acest dosar, pentru complicitate, a fost plasata sub control judiciar.

„Admite, in parte, propunerea Ministerului Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Caras-Severin, privind arestarea preventiva a inculpatilor RADOVANCOVICI OMER si COVACI MARIN, in dosarul nr. 47-D/P/2023. Dispune arestarea preventiva a inculpatului: – RADOVANCOVICI OMER, sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de minori, pe o durata de 30 zile, de la data de 24 noiembrie 2023, pana la data de 23 decembrie 2023, inclusiv.

Respinge propunerea de arestare preventiva formulata fata de inculpatul Radovancovici Omer, sub aspectul savarsirii infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal. Dispune arestarea preventiva a inculpatului: – COVACI MARIN, sub aspectul savarsirii infractiunilor de act sexual cu un minor, trafic de minori, lipsire de libertate in mod ilegal, pe o durata de 30 zile, de la data de 24 noiembrie 2023, pana la data de 23 decembrie 2023, inclusiv”, se mentioneaza in Incheierea – măsuri preventive (faza de UP) 58/2023 din 24.11.2023. Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la pronuntare, cu inculpatul si procurorul.

Potrivit procurorilor DIICOT Caras-Severin, Omer Radovancovici ar fi racolat, intr-un parc, o minora de 14 ani, cu handicap mental gradul III, care provine dintr-o familie dezorganizata, pe care ar fi adapostit-o la cabana sa de vanatoare, Urda, dintr-o zona impadurita, departe de civilizatie, unde ar fi fost exploatata sexual.

Anchetatorii spun ca fetita i-a satisfacut in repetate randuri poftele sexuale ingrijitorului cabanei, Marin Covaci, dar nu e exclus ca aceasta sa fi fost oferita si altor barbati, participanti la orgiile organizate de catre fostul primar al Pojejenei.

DIICOT a retinut ca minora a asistat timp de aproape jumatate de an la petrecerile cu tenta sexuala organizate de Omer Radovancovici, iar cand nu a mai rezistat si a vrut sa plece a fost lovita, amenintata si chiar lipsita de libertate.

Primarita din Pojejena, Mira Radovancovici, sotia lui Omer Radovancovici, a fost si ea condusa in arestul Politiei pentru ca ar fi ajutat la exploatarea minorei. In sensul ca ar fi ascuns in timpul anchetei sociale locul in care s-a aflat fetita, desi aflase ca e vorba despre Urda, cabana orgiilor sotului ei.

