Omul de afaceri Georgică Cornu, îi acuză pe polițiști de abuz după ce fiul sau a fost reținut abuziv, iar apoi eliberat, într-un dosar de furt

Omul de afaceri Georgică Cornu susține că acuzațiile de furt la adresa fiului său Andrei, acuzații retrase de către anchetatori, deși tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, au un alt substrat, pe care îl consideră “o mizerie, un abuz al polițiștilor”. Adevărata țintă a polițiștilor ar fi de fapt celălalt fiu al omului de afaceri, Flavius Cornu, ofițer de poliție la IPJ Timiș.

Iată cum relatează Georgică Cornu, pe pagina sa de Facebook, povestea reținerii lui Andrei Cornu:

“Atrage asa mult numele CORNU? Desi nu ar trebui, se pare ca Da! Politisti si Ziaristi care la un moment dat au fost angajati la mine, se inghesuie sa scrie despre Andrei ,,fiul, progenitura Regelui Asfaltului” s.m.d. care a fost prins furand haine din magazine din Timisoara.

Oameni buni, chiar nu vedeti ce este presa in ziua de azi? Chiar nu vedeti cum se face justitia in Romania? Nu am avut si nu am treaba cu nimeni, nu sint invidios, nu am furat, nu am dat mita, nu am facut evaziune fiscala, nu, nu, nu…

In data de 03.07.2020, am fost sunat ca politia l-a anuntat ca sint la intrarea in casa pentru perchezitie! M-a sunat copilul, si i-am spus sa vina acasa ca voi merge si eu sa asist la eveniment, mama lui fiind plecata. Am gasit acasa 5 politisti care insirasera pe o canapea hainele lui Andrei!!! Se vedea de la o posta ca sint purtate, sint vechi.

Am intrebat daca le ridica si mi-au zis ca Nu, pentru ca nu sint ce ii intereseaza pe ei! Pe un suport in camera erau 25-30 de vachere cu discount 20 la suta, emise de magazine Peek pentru cumparaturi facute de mama lui. Deci, putea sa cumpere circa 25-30 de piese de imbracaminte cu reducere 20 la suta din magazinele Peek.

Am incercat sa aflu de la politisti mai multe despre scopul vizitel si mi-au spus ca Andrei nu a furat, dar este complice pentru ca a fost zarit in Mall cu cei 3 tineri.

La Sectia 4 de Politie am aflat de la parintii copiilor ca au mai fost facute alte 4 perchezitii si nu s-a gasit nimic interesant. Deci, 25 de politisti au cautat, doar ei stiu ce!!! Doar ei, pentru ca tinerilor nu li s-a prezentat nici un dosar cu probe care sa-i acuze.

Am stat la Sectia 4 pina la ora 24. La un moment dat am auzit ca vor sa le ia copiilor probe ADN, sens in care se cauta un martor! Datorita faptului ca nu s-a prezentat un dosar al acuzarii, copiii nu au dat nici o declaratie.

Totusi, avind in vedere ca pe o persoana o chema Cornu Andrei, s-au hotarit sa emita un ordin de retinere pentru 24 de ore! In 24 de ore toti politistii l-au intrebat pe Andrei, ce relatii are cu fratele lui Flavius!

Castana mare, era CORNU acolo si presa nu avea subiecte! Cei care au scris inexact despre acest eveniment denigrand copilul si pe mine ar fi trebuit sa-mi ia un punct de vedere.

Sint citeva aspecte care arata abuzurile pe care le-au facut politistii, aspecte pe care le vom folosi in sesizarile pe care le vom face potrivit legilor in vigoare impotriva politistilor de la Sectia 4.

Pe Ziaristi ii sfatuiesc sa scrie corect, sa scrie adevarul si sa nu-si bata joc de imaginea unor persoane!

In legatura cu acesti politisti, sper ca aceste fapte sa ajunga la urechile Ministrului de Interne, Dl. Vela si sa fie luate cele mai bune masuri. Doamne-ajuta!“.

Fiul omului de afaceri a fost pus în libertate, după ce a petrecut o noapte în arestul IPJ Timiș.

Acuzațiile au fost retrase de către anchetatori, după ce s-a dovedit că Andrei Cornu nu a participat la mai multe furturi de haine comise în mall-urile din oraș, ci doar i-a însoțit pe cei care au furat haine de firma de la magazinul Peek & Cloppenburg.

Comentarii

comentarii