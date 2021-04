Ovidiu Siclovan, numit director executiv al Direcției Finanțelor Publice Timișoara, pentru o perioadă de 6 luni

Functia de conducere de la varful Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara vacantata in urma decesului socant al aradeanului Ladislau Ioan Elek, fost director executiv Colectare, va fi ocupata de un finantist din acelasi judet.

Printr-un ordin al presedintelui ANAF, fostul sef al Administratiei Finantelor Publice Arad, Ovidiu Siclovan, 48 de ani, a fost numit, pentru o perioada de sase luni, in functia de director executiv – Colectare din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara.

Noul adjunct al directorului general, Cristian Mocan, are o bogata experienta in cadrul Finantelor, acesta detinand, in ultimii 25 de ani, mai multe functii de conducere la varful Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Arad, printre care sef serviciu in cadrul AJFP Arad, director adjunct AJFP Arad, director AJFP Arad, iar din 2013 detine functia de sef Serviciu Inspectie Fiscala Persoane Juridice 2.

