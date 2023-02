Păunul s-a întors acasă! Ornamentul de pe Casei Romulus Nicolin a fost refăcut – foto

Deasupra unei ferestre de pe fațada Casei Romulus Nicolin, cartierul Elisabetin, apărea arborele vieții (simbolul nemuririi), înconjurat de doi păuni (simbolul infinitului și al măiestriei). Fațada clădirii, care face parte dintr-un ansamblu istoric, se afla într-o stare deplorabilă. Fără nici o restaurare timp de mai multe decenii, unui păun i-a dispărut capul.

În 2016, un ornament de pe fațada Casei cu păuni avea să devină sigla proiectului Heritage of Timișoara.

„Extrapolând simbolistica acestei decorații, am concluzionat că este cea mai sinceră reprezentare a stării de conservare a patrimoniului timișorean. Am hotărât să ne devină sigla proiectului (realizată excepțional de Lucian Popovici), cu promisiunea că, în momentul în care fațada va fi restaurată, iar păunul își va recăpăta înfățișarea originală, vom actualiza și noi sigla proiectului”, au transmis cei de la Heritage of Timișoara.

Printr-o acțiune comună a proiectelor organizate Heritage of Timișoara și Ambulanța pentru Monumente – Banat, ornamentul de pe fațada Casei cu păuni, a fost reîntregit.

„Acest moment înseamnă enorm pentru noi, fiindcă e și un semn că patrimoniul Timișoarei începe să se facă bine. Și a fost modul nostru de a sărbători Deschiderea – Timișoara 2023. Noua siglă HoT este deja în lucru la Lucian Popovici, abia așteptăm să o publicăm. Iar dacă vă întrebați dacă va rămâne alb capul păunului, răspunsul este: nu. Casa Romulus Nicolin va fi în curând restaurată, iar cu acest prilej se va alege și o nouă cromatică pentru fațada imobilului”, mai spun cei de la HoT.

Capul păunul a fost refăcut cu ajutorul maestrului ipsosar Nagy Jozsef Attila.

