Personalul medical de la spitalul din Lugoj, în stare de soc, după ce o pacientă a fost confirmată cu COVID-19

Medicii si asistentele de la spitalul din Lugoj sunt in stare de soc dupa ce rezultatele care au confirmat infestarea cu COVID-19 a unei femei care se afla internata în instituție. Ei se roaga acum sa nu fi fost infestati. Femeia in varsta de 59 de ani ar fi intrat in contact cu fiica ei care este angajata la spital si oamenii se tem de ce e mai rau. Pacienta va fi transportata la spitalul de boli infectioase din Timisoara. Miercuri la Lugoj sunt asteptati mai multi inspectori de la Directia de Sanatate Publica pentru a face o ancheta epidemiologica ce va trebui sa stabileasca exact cu cine a avut contact femeia si daca exista si alti contacti infectati. O parte din personalul medical reclama faptul ca sunt foarte ingrijorati deoarece le lipsesc o serie de materiale medicale si nu se pot proteja. Conducerea spitalului, dar si reprezentantii DSP Timis au refuzat sa faca declaratii despre acest caz. O comunicare oficiala este asteptata miercuri la amiaza cand se centralizeaza toate cazurile din judet.

Sursa: Lugoj Info

