Phoenix, Cargo, Mircea Baniciu şi Implant pentru Refuz, în săptămâna închiderii simbolice a programului Timişoara – Capitală Europeană a Culturii 2023

Săptămâna închiderii simbolice a programului Timişoara – Capitală Europeană a Culturii în 2023 va include o călătorie prin istoria muzicii rock şi celebrarea luptei pentru libertate, într-un concert la care vor urca pe scenă trupele Phoenix, Cargo, Implant pentru Refuz, dar şi Mircea Baniciu, dar şi un show cu drone. Intrarea este liberă, dar spectatorii sunt invitaţi să facă donaţii pentru Spitalul Judeţean Tmişoara.

Patru mari nume ale scenei rock timişorene – Phoenix, Cargo, Implant pentru Refuz şi Mircea Baniciu – vor cânta, în 7 decembrie, de la ora 19.00, în parcarea VIP (UBC3) la Iulius Town Timişoara, într-un concert cu scop umanitar.

”Pe lângă valoarea simbolică, muzicală şi emoţională, concertul «Rock for life» are, aşa cum sugereză şi numele, un scop umanitar deosebit: ajutarea pacienţilor de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Pius Brînzeu» Timişoara, în această perioadă grea, în care finanţarea spitalelor este insuficientă. Vă invităm să ne fiţi alături şi să sprijiniţi, cu ocazia acestui eveniment deosebit, prin Asociaţia pentru ATI «Aurel Mogoşeanu» Timşoara, pacienţii spitalului judeţean. Generozitatea dumneavostră va împlini întocmai sensul numelui acestui concert contribuind, în modul cel mai direct, la salvarea vieţilor semenilor noştri”, a transmis prof. univ. dr. Dorel Săndesc, directorul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara şi preşedintele Asociaţiei pentru ATI ”Aurel Mogoşeanu”.

Pentru că sloganul acestui an, în care Timişoara este Capitală Europeană a Culturii, a fost ”Shine your light – Light up your city!/ Luminează oraşul prin tine!” nu putea lipsi din program nici un fabulous show de drone, intitulat ”Ligth up the sky!”, care va lumina cerul.

”250 de astfel de aparate luminoase vor anima cerul, într-un show captivant şi impresionant. Acestea vor zbura simultan şi vor fi programate să execute mişcări coregrafice şi imagini reprezentative pentru Timişoara şi anul Capitalei Culturale Europene”, a precizat Vlad Gârboni, co-fondator al Fundaţiei Flight Festival, organizator al evenimentului.

Spectatorii sunt încurajaţi să facă donaţii, însă intrarea este liberă.

