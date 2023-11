PROFI atinge o nouă bornă în România. Va încheia anul cu 1400 de magazine partener

Preluat recent de proprietarul Mega Image, PROFI va încheia anul 2023 cu 1400 magazine partener.

”Atingerea acestui prag important de magazine partener vine să confirme încă o dată ca PROFI are expertiza necesară pentru a dezvolta pe mai departe acest proiect,” afirmă Marius Duval, Director de Dezvoltare magazine partener PROFI.

“Suntem extrem de mândri de partenerii noștri și de rezultatele pe care le-am realizat împreună. De-a lungul timpului, am trăit experiențe frumoase și ne-am bucurat de realizări dar au fost și momente dificile pe care am reușit să le depășim cu brio. Consider că asta face ca Proiectul Partener PROFI să fie unul de succes. Pe lângă pachetele financiare, oferim siguranță prin faptul că partenerii noștri sunt sprijiniți și îndrumați, oferim diversitate prin varietatea de formate de magazin cu care lucrăm și poate cel mai important. Punem suflet în tot ceea ce facem. Nu ne oprim aici, vom continua și anul viitor să extindem numărul partenerilor și să dezvoltăm marea Familie PROFI”, spune Duval.

Exista parteneri care gestionează unul sau mai multe magazine. Toate părțile implicate în acest program au de câștigat deoarece clienții se bucură de o atmosferă mai plăcută și servicii mai bune la cumpărături.

De la 15%, cât reprezentau aceste magazine în 2019, au ajuns azi să reprezinte 80%, cu o medie de creștere anuală de peste 300 noi magazine în parteneriat.

Odată acceptați în program, partenerii primesc spre gestionare un magazin operațional, cu procese și proceduri gata implementate. Ei nu trebuie să cheltuiască nimic pentru identificarea, închirierea și amenajarea spațiului, iar în cazul preluării unui magazin cu vechime, acesta are deja o bază formată de clienți fideli. Totodată, beneficiază de notorietatea brandului PROFI și de strategia de marketing și atragere a clienților, fără a plati taxe de marketing. Noul Partener nu trebuie să se preocupe nici în privința fluxului de numerar pentru aprovizionarea cu marfă, PROFI preluând această activitate complexă. Atât Partenerilor, cât și personalului lor, le sunt asigurate sesiuni de pregătire în cadrul acestui program lansat în urmă cu mai bine de zece ani, într-un model de business de succes, care și-a demonstrat pe deplin viabilitatea.

“Am început să lucrez în domeniu într-un magazin alimentar mic, de cartier, ulterior angajându-mă la Profi, unde lucrez de peste 16 ani,” declară Elena Mureșan care conduce un magazin Profi din Dej și, din această lună, a decis să se alăture partenerilor rețelei, devenind partenerul cu numărul 1000. “Am fost casier, șef de tură, șef de magazin și acum partener. Am preluat magazinul pe care l-am coordonat și în trecut, unde am reușit să-mi construiesc o echipă solidă cu care fac treabă foarte bună. Mă bucur că sunt în puternica echipă PROFI, iar plusul de libertate în luarea deciziilor pe care îl am acum îmi dă un nou fel de satisfacție.”

Cu aproape 1700 de magazine partener și integrate în mai bine de 820 de localități și peste 28.000 de angajați, PROFI este rețeaua de retail modern cu cea mai mare extindere în teritoriu din România.

Comentarii

comentarii