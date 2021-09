Plângere penală împotriva primarului Timișoarei pentru incitare la discriminare, după ce a susținut “superioritatea” vaccinaților față de restul populației

Primarul Timisoarei este vizat de o plangere penala pentru incitare la discriminare, dupa ce a sustinut superioritatea drepturilor persoanelor vaccinate, in contradictie cu majoritatea populatiei, care a ales, deocamdata, sa nu se imunizeze contra Covid-19.

Un avocat din Baroul Timis a anuntat ca va depune o plangere penala pe numele primarului Fritz, pe care-l acuza de ”incitare la discriminare”.

”Va anunt oficial ca maine voi depune personal plangere penala impotriva primarului Fritz pentru incitare la discriminare. Ce e prea mult, e prea mult!”, a scris, ieri seara, avocatul Alexandru Musatoiu pe Facebook.

Avocatul Alexandru Musatoiu se refera la un mesaj al primarului – si anume la urmatorul pasaj:

”Cer imperativ Guvernului, singurul decident in privinta masurilor, ca persoanelor care s-au vaccinat sa nu le fie aplicate restrictiile, in Timisoara si peste tot in tara”, a scris primarul Fritz.

Primarul a transmis mesajul in semn de revolta fata de decizia CJSU ”din care NU mai fac parte”, care a decis ca, ”potrivit regulilor nationale, Timisoara trebuie sa intre intr-o carantina de noapte, in week-enduri”.

”Restrictiile aplicate tuturor timisorenilor, indiferent daca s-au vaccinat sau nu, sunt nedrepte, vor afecta economia locala care sufera grav din cauza pandemiei si a scumpirilor, si invrajbesc oamenii”, scrie Fritz, aratand ca ”In primavara situatia era diferita: nu aveam inca vaccinul disponibil pentru toti”.

In plus, primarul arunca vina pe nevaccinati: ”Nu mai este niciun dubiu: acest val este un val al nevaccinatilor. 97% dintre cei internati in luna septembrie la Spitalul Victor Babes din Timisoara sunt nevaccinati.”

Potrivit articolului 369 din Codul Penal, “Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ura sau discriminare impotriva unei categorii de persoane se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.”

