PMP Timiș, la prima conferință de presă în noul format. Mihail Neamțu a avut-o ca invitată pe Ioana Constantin, secretarul general al partidului

Partidul Mișcarea Populară (PMP) Timiș a avut vineri, 20 noiembrie, prima conferință de presă în noua formulă, cu Mihail Neamțu președinte de filială. Pentru a marca momentul, acesta a avut-o ca invitată pe Ioana Constantin, secretarul general al partidului. În plus, au mai fost prezenți și Ligia Dugulescu, candidata de pe locul I la Senat, și Cosmin Cionca, candidatul de pe locul II la Camera Deputaților, listă pe care Neamțu, de altfel, o deschide.

„Ne bucurăm să fim la prima conferința de presă a noului PMP Timiș. Avem bucuria să o salutăm pe invitata noastră, Ioana Constantin, secretar general și candidat PMP, la București, la Camera Deputaților. Aici sunt cei care vă vor reprezenta în Parlament”, a început Neamțu. Pe lângă Ligia Dugulescu și Cosmin Cionca, în sală, dar nu la pupitru, mai erau prezenți și Claudiu Mihălceanu – primarul Giarmatei, Raluca Popescu, „vocea persoanelor cu dizabilități”, dar și alți candidați la parlamentare din partea PMP: Radu Negrilă, Silvia Galben, Florian Feraru. Ovidiu Popa, Cristian Bejan, Marian Costea, Alex Silași și Doru Rusu. „Uneori sunt bombastic, dar de multe ori, de cele mai multe ori, am dreptate. Lista asta, și sunt realist, este cea mai bună din ce însemnă oferta electorală în 2020”, a spus Neamțu.

Ioana Constantin, secretarul general al partidului, pe de altă parte, a vorbit despre programul de guvernare al PMP, lansat de curând. Cele mai importante puncte, cel puțin prezentate de aceasta, ar fi reorganizarea sistemului sanitar, reducerea numărului de parlamentari la 300, anularea pensiilor speciale. Concret, cei trei candidați ai PMP Timiș prezenți alături de Ioana Constantin au prezentat proiectele pe care le propun: Cosmin Cionca a vorbit despre nevoia de ajutorare a fermierilor prin creșteri de subvenții și înființarea unor centre regionale; Ligia Dugulescu promite că va avea proiecte bazate pe valorile creștin-democrate; Mihai Neamțu a vorbit, printre altele, despre ideea sa de a înființa un Muzeu al Dictaturii Comuniste, de înființare a mai multor licee de informatică și a unei universități de IT și inteligență artificială, de restructurare administrativ-teritorială, cu satele depopulate comasate în comune mai mare, .

„Noi credem că este nevoie de o reorganizare a întregului sistem sanitar. Avem un proiect pentru o nouă lege a sănătății, de reorganizare completă. Acum, avem cele mai mici cheltuieli pe sănătate din întreaga Uniune Europeană. Asta s-a văzut, în contextul crizei sanitare, în infrastructura spitalicească, în echipamente și tot ce însemnă această luptă cu pandemia. După ce am văzut ce s-a întâmplat la Piatra Neamț, considerăm că se impune un audit general la nivelul sistemului sănătății. Am auzit politicieni care au spus că nu trebuie să discutăm, pentru că suntem în campanie, despre ce s-a întâmplat la Neamț. Noi, pe de altă parte, am solicitat o publica a liste cu toți managerii de spitale. Suntem împotriva politizării sistemului sanitar și credem că toți acești manageri trebuie să ajungă prin concurs acolo”, a declarat Ioana Constantin.

Concret, secretarul general al PMP a mai vorbit de o importanța unei legislații anti-clanuri, care include creșterea fondurilor poliției, sesiuni de pregătire, echipamente mai performante. „Siguranța cetățenilor este o obligativitate a statului, a oricărui stat care își respectă cetățenii. (…) Este inadmisibil ca aceste rețele să se considere de ne atins. Instituțiile noastre ar trebui să fie cele de neatins. Clanurile interlope trebuie să se teamă și să fie destructurate. Este un angajament al nostru”, a mai spus Constantin.

Atât aceasta, cât și Neamțu au amintit și de cele două inițiative de reducere a numărului la parlamentari la 300 și eliminare a pensiilor speciale. În opinia lor, doar PMP face demersuri clare pentru adoptarea proiectelor de legi aferente acestor inițiative. În acest sens, PMP Timiș, la fel ca toate filiale județene, a trimis o invitație capilor de listă ale celorlalte partide înscrise la alegerile din 6 decembrie, pentru a semna un angajament de susținere a celor două idei, proiecte de lege clare, unele deja existente, propuse tot de PMP.

„Vreau să pun accent pe depolitizarea învățământului și pe învățământul profesional, care trebuie să își recâștige credibilitatea. În aceste ultime luni, am văzut că peste 40% dintre elevii din mediul rural nu au avut parte de educație în starea de urgență, că jumătate din elevi făceau pe telefon cursuri online și știm că avem o rată ridicată de abandon școlar. Criza sanitară ne-a mai arătat o slăbiciune!” a mai spus Mihail Neamțu.

El a comentat și modul de dialog din Sfatul țării, atunci când acesta există. „Am văzut, acum patru ani, chiar la început de mandat, gesturi obscene și de vechea stângă și de la actuala stângă. Cristian Ghinea, USR PLUS, și Florin Iordache, PSD, și-au arătat unul altuia gesturi obscene”. Tocmai de aceea, consideră Neamțu, este nevoie de un nou început în politica românească, și în special cea de dreapta, creștin-democrată. Acesta mai spune că dorește alocarea a 1,5% din PIB pentru cultură, că PMP este singurul partid care, prin statut, dorește unirea cu Basarabia – motiv pentru care a ținut să salute victoria obținută de Maia Sandu în alegerile prezidențiale din Republica Moldova.

PMP Timiș dorește să obțină reprezentanți atât în Camera Deputaților, cât și la Senat. Întrebat despre șansele sale, Mihai Neamțu a spus: „Am șanse egale cu colegii mei. La 10% din voturi, doamna Ligia Dugulescu are toate șansele să fie luată în Senat la redistribuire. Cu o minune, și Cosmin Cionca poate să ajungă, și s-au mai văzut minuni. A fost una acum 31 de ani, tocmai la Timișoara. Acum patru ani, cu 11% din voturi, PMP Maramureș a dat doi deputați și un senator”, a spus Neamțu. Dacă ajung în parlament, Cosmin Cionca ar intra în comisia de agricultură, iar Ligia Dugulescu, în cea pentru probleme sociale. Neamțu, după cum era de așteptat, este interesat de comisiile pentru educație și cultură.

Întrebat de jurnaliști de ce s-a hotărât să reprezinte Timișul, din moment ce doar ce a trecut la PMP Timiș. „Geografia este un accident. Eu m-aș fi născut la Timișoara, dacă mama mea nu era trimisă forțat de aici. Ce vină am eu că Partidul Comunist a hotărât ca părinții mei să fie trimiși să construiască socialismul la Făgăraș? Mama mea a trăit aici, a absolvit Literele cu domnul Tohăneanu. Tatăl meu, la fel, la Politehnică”.

Spre final, întrebat și despre trei proiecte pentru județul Timiș, Neamțu a menționat: pe plan economic – ajutoare pentru fermieri; pe plan cultural – o poveste a orașului care să fie făcută cunoscută în Occident; pentru educația; aducerea Timișului la potențialul pe care îl are. Acesta a ținut să menționeze că va pune accentul pe audiențe, care vor fi și transmise pe internet. Neamțu consideră că rolul unui parlamentar este să asculte problemele oamenilor și să facă lobby pentru rezolvarea lor.

