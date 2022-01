PNL Timișoara le cere useriștilor să nu mai vorbească „din amintiri” dacă vor să găsească soluții pentru problemele actuale ale companiei Colterm

PNL Timișoara, organizația condusă de viceprimarul liberal Cosmin Tabără, vine marți, 18 ianuarie, cu un comunicat de presă destul de lung în care se arată cum a ajuns Colterm, după un an și jumătate de administrație useristă la Timișoara, în situația de a nu putea livra căldură și apă caldă la parametri optimi. Liberalii timișoreni reiau amănuntele peste care conducerea primăriei, cu Ruben Lațcău în frunte, a trecut prea ușor și cer, din nou, deschidere spre colaborare. În același timp, însă, lasă de înțeles că administrația Fritz ar trebui să își asume faptul că, poate, Lațcău nu poate da explicații „și la ora 3 noaptea” în teme legate de Colterm.

Printre altele, în primul rând, se amintește primul director interimar al Colterm numit de Fritz și susținut doar câteva zile, până s-a aflat în presă istoricul său de fapte penale de natură financiară. Totodată, liberalii vorbesc despre lipsa asigurări unui stoc de cărbune pentru iarnă, de amenda pentru lipsa certificatelor de poluare, dar și de mai multe decizii mai multe politice ale useriștilor, care până la urmă s-au întors împotriva lor. Iată care ar fi mesajul semnat de PNL Timișoara:

„De aproape 1 an și jumătate, Colterm are o echipă care răspunde de bunul mers al acestei societăți, o echipă care în tot acest timp nu a venit cu un plan de redresare al societății, cu o proiecție pentru viitorul apropiat, astfel încât timișorenii să aibă garantată apa caldă și căldura în apartamente, spitale, școli. A trecut timpul și găsirea vinovaților din trecut nu mai ține loc de căldură sau apă caldă. Noii responsabili, conduși de către viceprimarul Ruben Lațcău nu au acceptat dialogul mai bine de un an de zile cu nimeni, nu au acceptat soluții și propuneri viabile, considerând că sunt singurii atoateștiutori. Așa s-a ajuns ca în ziua de azi să trăim în frig într-un oraș modern ca Timișoara, într-un oraș care în scurt timp devine capitală cultural europeană.

Ce a făcut Ruben Lațcău, cel pe care «poți să-l trezești la ora 3 noaptea și să-l întrebi (…) cum trebuie să restructurăm Colterm», și echipa lui în tot acest timp? A numit în iarna anului trecut la conducerea Colterm un director cu probleme penale, care în loc să vină cu un plan de restructurare a societății, a investit 20.000 euro într-o mașină nouă, pentru confortul personal. Abia după ce a fost descoperit ca fiind cu probleme penale, deși știa Ruben Lațcău de această «pată» din CV, directorul a fost demis. A urmat demiterea vechiului Consiliu de Administrație, pe motiv că în trecut s-au făcut greșeli mari. Ce au făcut apoi noii responsabili ai Colterm? Au numit aceeași oameni în noul Consiliu de Administrație, cumpărând voturile din Consiliul Local ale lui Raul Ambrus, un membru exclus din PNL pentru comportamentul său violent din cadrul partidului, și numindu-i apropiații drept răsplată.

Reprezentanții PNL în CL Timișoara au înțeles că Ruben Lațcău își asumă coordonarea problemelor Colterm, iar, deciziile au fost sprijinite și de PNL până la un punct. De fiecare dată când s-a făcut ceva greșit, liberalii au atras atenția că se merge pe un drum înfundat, care va cauza grave probleme legate de asigurarea căldurii în oraș. Nu s-a înțeles nici atunci. Astfel, printr-un management incompetent s-a ajuns ca societatea, implicit Primăria Timișoara, să fie sancționată cu o amendă record de 21 milioane de euro! Ba mai mult, am fost informați că acea amendă este contestată și nu este achitată, dar nimeni nu recunoaște că, pentru a fi suspendată a trebuit achitată în instanță o cauțiune de 10%, adică 2,1 milioane de euro, bani cu care se putea achiziționa materie primă pentru asigurarea agentului termic.

Reprezentanții PNL au propus echipei Lațcău and company să se facă racordarea la conducta Transgaz, de unde am fi beneficiat de gaz mai ieftin cu aproape 30%. S-a refuzat din start și această propunere, mergând în continuare pe achiziționarea de gaz scump de la Eon.

Pregătirea insolvenței s-a făcut prost, fără a se discuta cu nimeni, intrarea în insolvență făcându-se în grabă, ceea ce a determinat sistarea gazului de către Eon și rămânerea orașului fără agent termic pentru mai bine de 10 zile în perioada octombrie – noiembrie 2021. S-a intrat în insolvență fără a se face un stoc de cărbune necesar asigurării căldurii, iar odată cu intrarea în insolvență, achiziționarea cărbunelui s-a făcut mult mai greu, trăind practic de pe o zi pe alta. Situația a fost salvată de guvernul Cîțu, mult blamatul guvern pe care cei de la USR l-au dărâmat împreună cu AUR și PSD! Aproape 54 milioane de lei au fost alocați orașului nostru în luna decembrie, o sumă semnificativă cu care am supraviețuit până acum, la începutul lunii ianuarie.

În tot acest haos, aleșii USR au venit cu propunerea de triplare a gigacaloriei, au revenit ulterior și s-au rezumat doar la dublarea gigacaloriei, susținând că s-a scumpit enorm gazul, fără a spune adevărul: Timișoara folosește 70% cărbune, al cărui preț nu a crescut la o valoare încât să justifice triplarea prețului consumatorului. PNL Timișoara a propus ca aceste costuri să fie crescute etapizat, pentru a putea fi achitate de către timișoreni. Soluția jecmănirii buzunarului timișoreanului nu este soluția salvatoare. Pe rând, au fost majorate impozitele, energia electrică și termică. Pe tot parcursul anului 2021, reprezentanții PNL Timiș au vorbit despre aprovizionarea cu cărbune, refacerea stocului de iarnă, dar s-a ales din nou soluția USR: folosirea exclusivă a gazului, fără a lua în calcul faptul că, din punct de vedere tehnic, nu se poate, iar prețul gazului s-a triplat.

Putem spune, după această retrospectivă, că modul de administrare a fost total defectuos și în defavoarea cetățenilor. Logic era să stăm cu toții la masă să căutăm soluții care să ofere garanții pe termen lung și nu doar de moment. Așa cum a ales să facă administrația USR este doar un compromis de moment, fără viitor cert. Ne întrebăm ce vom face la primăvară? O vom lua de la capăt prin scumpiri, prin împovărare, fără a lua în calcul că s-ar putea să nu mai avem de la cine încasa, mii de abonați intenționând să se debranșeze de la sistemul centralizat tocmai când administrația ar trebui să-i atragă spre acest sistem mult mai benefic pentru viitor.

Acum, când ați dat din nou cu capul în zid, faceți apel public către parlamentarii de Timiș, către partide, către Guvern. Tragem speranța că, în ultimul an, administrația USR a înțeles că nu deține adevărul absolut, că unanimitatea creată artificial este dăunătoare unei largi majorități a populației, că aruncând vina în trecut și blamând în dreapta și în stânga nu se rezolvă problema prezentului și cu atât mai puțin a viitorului!

Parlamentarii PNL și conducerea PNL Timișoara înțeleg disperarea administrației USR, dar, mai mult decât atât, înțeleg suferința și frustrarea oamenilor de rând. Împreună, liderii PNL vor face toate demersurile la Guvern pentru a susține finanțarea sau, mai bine spus, refinanțarea sistemului centralizat de încălzire din Timișoara. Totuși, nu aceasta este soluția pe termen lung pentru problema Colterm!

PNL Timișoara solicită încă o dată angajarea la un proiect comun în administrația locală pentru stabilizarea situației. Acceptați sfaturi și conștientizați că singuri nu puteți găsi soluții! Renunțați la a judeca trecutul, renunțați la a merge pe acest drum cu idei preconcepute! S-a dovedit că, așa cum în trecut s-a greșit, ați gafat și mai rău într-un singur an de zile!

Colegi din USR, vremea războaielor a trecut, e timpul să lăsați deoparte politica agresivă care v-a adus succes în alegeri, pe vremea când nu cunoșteați deloc realitățile din administrație! De peste un an sunteți un factor determinant în luarea deciziilor și aveți obligația de a rezolva problemele oamenilor, nu prin tergiversări și arătat cu degetul. Acceptați dialogul nu doar în momentele critice și când nu mai știți încotro să o apucați!”.

Comentarii

comentarii