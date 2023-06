“Poarta spre Serbia”, în amintirea războiului din fosta Jugoslavia. Un moment pe lângă trecem zilnic fără să-i știm povestea

De cele mai multe ori trecem în grabă pe lângă monumentele din Timișoara, fără a le cunoaște povestea, fără să știm ce reprezintă și cine este autorul lor. Deși Timișoara nu este un oraș cu foarte multe monumente de for public, există câteva care ar merita să fie cunoscute. Este și cazul unei lucrări care se află la intersecția bulevardului Michelangelo cu Corneliu Coposu. Mai exact într-un colț al fostului ștrand Termal.

Forma geometrică inedită, specifică lui Ingo Glass, se numește “Poarta spre Serbia” și a fost realizat în amintirea războiului din fosta Jugoslavia.

Autorul monumentului este faimosul sculptor Ingo Glass, care din nefericire ne-a părăsit în 22 octombrie 2022, la vârsta de 81 de ani, la Budapesta.

Spre noroc, sculptorul a lăsat amintire în orașul natal două monumente. Pe lângă cel de la Termal, mai există unul ridicat în memoria Revoluției din 1989, în colțul străzii Arieș cu Calea Martirilor, vizavi de Casa Tineretului. Acesta poartă numele “Monumentul Deschidere”. Reprezintă o placă comemorativă, foarte înaltă, un fel de poartă spre ceruri, unde între cele două cruci dispuse asimetric sunt înscrise nume de martiri.

Și mai exisă însă o lucrare semnată de Ingo Glass, care se află însă în proprietatea omului de afaceri Emil Cristescu.

Ingo Glass s-a născut la Timișoara, în 1941, dar a emigrat în Germania , în 1979. Înainte de plecare, pentru că a lucrat o perioadă la Galați, a fost unul dintre fondatorii Muzeului de Artă Vizuală din orașul de pe Dunăre. A devenit apoi asistent la Institutul de Arte Plastice din București, iar între 1976-1978 a ocupat funcția de consilier artistic la Casa de Cultură Friedrich Schiller din București.

În anul 1979 a dat un interviu ziarului Financial Times, cu titlul “Ceauseșcu – acolo unde dispare carnea”. Imediat, Glass a fost chemat la Securitate și i s-a pus în vedere că are două săptămâni la dispoziție ca să părăsească România, renunțând la tot ce avea în țară: locuință, obiecte, cetățenie. Prin urmare, în anul 1979 a emigrat și s-a stabilit la München.

Ingo Glass a fost unul din cei mai apreciaţi sculptori modernişti pe plan internaţional, având lucrări pe toate meridianele, din SUA în Japonia, din Germania până în Australia.

Era un artist ataşat de formele pure şi de volumele esenţiale. S-a făcut remarcat prin lucrări monumentale din fier.

În 2012, Ingo Glass a primit diploma de Cetățean de Onoare al Timișoarei

“Este o mare satisfacție pentru mine. Mă consider un european născut la Timișoara, care vorbește mai multe limbi, germană, maghiară, română, engleză, franceză. Fiecare limbă străină în plus este o cultură în plus. Doar cunoscând mai multe limbi poți fi un european adevărat”, a declarat atunci Ingo Glass.

Printre distincţiile cu care se poate lăuda Glass este Ordinul Meritul Cultural în rang de Mare Ofiţer, acordat de România şi Ordinul de Merit al Ungariei, în grad de Cavaler.

În ultimii ani de viață s-a stabilit în Ungaria, la Budapesta.

