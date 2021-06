Au salvat viețile unui motociclist implicat într-un accident rutier și unui adolescent căzut pe trotuar. Pompierii militari din Timiș, eroi și în timpul liber

Doi pompieri militari ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș au dovedit că sunt salvatori nu doar în timpul serviciului. În ultimele două cazuri, doi angajați ai inspectoratului au salvat viețile unui motociclist implicat într-un accident rutier, respectiv a unui adolescent căzut pe trotuar.

Cel mai recent astfel de caz la avut ca erou pe plutonierul major Ionuț Ungureanu, subofițer în cadrul Stației de Pompieri Deta, care mergea cu mașina dinspre Beiuș spre Oradea. , Reprezentanții ISU Timiș explică: „La un moment dat, acesta a observat ca în fața lui s-a produs un accident rutier între o autoutilitară și o motocicletă. Dând dovadă de prezență de spirit, acesta a apelat imediat numărul unic de urgență 112, anunțând evenimentul produs și oferind informații foarte importante colegilor din dispecerat. În același timp, acesta a alergat spre locul accidentului unde, cu profesionalism, împreună cu alți participanți la trafic, au reușit extragerea victimei de sub roțile din spate ale camionetei”.

Cu două săptămâni înainte, și plutonierul adjutant Adrian Fora, de la Stația de Pompieri Sânnicolau Mare, a arătat prezență de spirit și s-a dovedit a fi, și în timpul liber, salvator, când a observat un adolescent căzut pe trotuar. „Văzând ca nimeni nu reacționează, am oprit imediat autoturismul și am fugit spre copil. La prima vedere, era într-o stare destul de gravă. Era inconștient și sângera, dar respira. Am sunat repede la 112 și am cerut sa vină o ambulanță. I-am explicat dispecerului că sunt pompier și că îi acord primul ajutor victimei până la sosirea ambulanței”, a povestit Adrian.

În ambele cazuri, inițiativele a celor doi pompieri au contribuit la salvarea vieților motociclistului și copilului. Nu doar că au anunțat incidentele la 112, ci au și oferit primul ajutor până să vină echipajele de ambulanță. „Pompierii salvează zilnic vieți, uneori chiar cu riscul vieții lor. Acest fapt se vede chiar și în viața lor de zi cu zi, nu doar la serviciu”, după cum precizează și cei de la ISU Timiș.

Comentarii

comentarii