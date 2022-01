Presiune pe conducerea Aeroportului Timișoara. Proiectele cu finanțări europene trebuie finalizate până anul viitor

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spune că va pune presiune permanentă pe noua conducere a Aeroportului Internațional Timișoara, nu pentru a schimba linoleumul, pentru că și aici mai sunt sunt probleme, ci pentru a fi duse la bun sfârșit proiectele cu finanțare europeană. Data limită până la care acestea trebuie închise este finalul lui 2023.

”Cei de la aeroport sunt în contratimp, și i-am atenționat cu asta. De ce sunt în contratimp, pentru că finanțările europene pe aviație pot fi făcute până la finalul lui 2023. De atunci nu mai există bani europeni pe aviație. Au în derulare proiecte și în februarie vor anunța câștigătorul pentru terminalul plecări. Am stabilit cu ei un calendar strâns, până pe 15 feb trebuie să vină la București să semnăm protocol pe alte două proiecte de dezvoltare pe fonduri europene. Dar, cum am spus și directorului Stamatovici (n.r. Daniel Stamatovici, noul director al AIT), este un calendar strâns. Le-am cerut să fie cât se poate de serioși în implementarea acestor proiecte pentru că există o concurență națională. Toate aeroporturile vor să se dezvolte în acești ani și să acceseze bani europeni”, a spus Grindeanu.

El spune că problemele de imagine ale aeroportului există și în continuare. Noutatea zilei este lipsa de iluminare nocturnă a literei ”i” din sigla cu ”Timișoara” de pe clădirea aerogării.

”Nu am fost mulțumit, săptămâna trecută când am venit și am aterizat, și au fost și alții mi-au trimis poze. Știți, deasupra e ”Timișoara”, scris și ”i”-ul nu apărea. Chestiune de imagine, scurte, care pot fi făcute rapid. Nu poți să aterizezi într-un oraș ca Timișoara și nici măcar numele orașului să nu fie scris corect. A fost remediată rapid. Norocul meu e că am numărul de telefon al managerului. Dar voi ține presiune constantă pe ei, pentru că e una din porțile de intrare în orașul nostru. Îmi doresc ca proiectele de dezvoltare, care parcă au trenat, să se întâmple cât mai rapid, de aceea am dat acel calendar pentru că e acel tic-tac legat de termenul limită și de fondurile europene și îl voi urmări îndeaproape. E nevoie ca aeroportul Timișoara să se dezvolte.

Grindeanul a mai subliniat că actualul manager nu este membru de partid, sugerând că postul nu a fost alocat în urma unor discuții la nivel de partide.

