Primăria ne anunță succesul reorganizării făcute în activitatea de la Horticultura: un milion de lei profit pe 2022

Consilierii locali timișoreni vor avea de aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al uneia dintre cele mai ”tulburate” societăți din patrimoniul primăriei, Horticultura. ”Patronatul” ne anunță că anul trecut, societatea a făcut un profit de un milion de lei.

În 2022, societatea a obținut un profit de peste 1 milion de lei, aferent unei majorări a cifrei de afaceri cu 33% față de anul precedent. Bugetul pentru anul 2023 prevede continuarea acestui trend ascendent, conducerea societății estimând o creștere a veniturilor cu 11% față de cele realizate în 2022. Activitatea de bază rămâne deservirea zonelor verzi, în acest sens beneficiind de alocarea pe baza unui contract cu Primăria Timișoara pentru mare parte a spațiilor verzi din oraș, acesta fiind, de altfel, principalul obiectiv al societății. În plus, gama de servicii oferite se va diversifica, spune acționarul unic.

”Prin aceste activități, estimările arată că venitul pe anul în curs va depăși suma de 18 milioane de lei”, spun cei de la Primăria Timișoara.

Conform celor declarate de primarul Dominic Fritz, administrația sa a reușit să rezolve o situație grea a spațiului verde, după ce l-a dat afară pe fostul director.

„La preluarea mandatului, spațiile verzi din zona centrală erau în paragină, parcurile – un adevărat pericol pentru cetățeni. Societatea Horticultura era tratată ca moșia proprie a unui protejat politic. Am făcut schimbările necesare atât în primărie, cât și în cadrul societății, iar acolo unde profesioniștii sunt lăsați să își facă treaba, rezultatele se văd. Mai avem foarte mult de lucru, însă acum avem confirmarea că întreaga construcție are o bază sănătoasă. Le mulțumesc profesioniștilor din această companie – vechi și noi – care muncesc enorm pentru a îngriji parcurile și spațiile verzi din zona centrală”, a declarat primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Anul 2022 a marcat un moment important în funcționarea societății, prin eficientizarea activității manageriale, o abordare profesională a administrării și utilizarea corespunzătoare a resurselor disponibile. Prin reorganizarea administrativă a societății au fost soluționate o serie de probleme, fiind astfel posibil să fie asigurată funcționarea pe criterii de profesionalism și performanță. Horticultura a demarat activități de renovare a spațiilor comerciale, de investiții în baza materială, de digitalizare a activităților administrative, de integrare a unor modalități moderne de gestiune financiară.

O parte din profitul obținut în 2022 a fost utilizată pentru a acoperi pierderile înregistrate în 2021. Pierderile au fost generate de ajustări contabile, pentru a reflecta situația financiară reală a societății. Pe lângă acoperirea pierderilor din anii anteriori, în 2022 s-au investit peste 300.000 de lei în unelte noi pentru spații verzi, achiziționarea de autoutilitare și utilaje multifuncționale care facilitează munca echipelor în teren.

Programul de investiții demarat anul trecut va continua și în 2023, urmând ca sumele prevăzute să fie acoperite atât din venituri proprii generate în 2022, cât și prin contracte de leasing. Pentru 2023, Horticultura SA își propune să investească și în digitalizare, prin achiziționarea de echipamente, softuri și licențe. Societatea are în planul de management și o importantă componentă verde, folosind sistemul de eco-tichete Rabla Plus pentru achiziționarea de utilaje nepoluante. De asemenea, Horticultura se pregătește și de atragerea de fonduri europene care vor contribui la modernizarea tuturor activităților societății, urmând să depună mai multe proiecte la apelurile care vor începe în acest an.

