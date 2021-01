Primăria Timișoara alcătuiește Recensământul General Agricol 2020. Timișorenii care dețin terenuri sau animale, chemați să le declare

Primăria Timișoara atrage atenția că, pentru realizarea Recensământului General Agricol 2020, cetățenii care dețin terenuri agricole sau silvice, animale, păsări și albine sunt obligați să le declare și înscrie în registrul agricol. În funcție de caz, termenele limită sunt fie de 26 februarie, fie de 31 mai 2021.În cazul în care cei vizați nu se prezintă la Compartimentul Administrare Fond Funciar al Primăriei Timișoara, piața Victoriei nr.5, aceștia riscă amenzi între 100 și 500 de lei, în cazul persoanelor fizice, sau între 300 și 1.500 de lei, în cazul persoanelor juridice.

următoarelor categorii de deţinători de terenuri şianimale:

– persoane fizice cu domiciliul fiscal în Timişoara ;

– persoane fizice cu domiciliul fiscal în alte localităţi ;

– persoanele juridice cu domiciliul fiscal în Timişoara (societăţi comerciale, societăţi/asociaţii agricole, unităţi de învăţământ, sanitare, culte recunoscute, unităţile de prestări servicii, ocoalele silvice de stat şi private etc., cu excepţia unităţilor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei şi Serviciul Român de Informaţii);

– persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localităţi , care deţin pe raza municipiului Timişoara bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, precum terenuri agricole (inclusiv grădini din intravilan, pomi fructiferi, viţă-de vie etc.) sau silvice, animale domestice şi/sau animale sălbatice crescute în captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, iepuri, animale de blană, păsări, familii de albine etc.), utilaje şi instalaţii pentru agricultură şi silvicultură, construcţii etc.

PotrivitO.G. nr. 28/27.08.2008privind registrul agricol și Normelortehnice de completare a registrului agricol, categoriile menţionate mai sus au obligaţia de a declara pentru înscrierea în Registrul Agricol al Municipiului Timişoara, datele privind suprafeţele de terenuri agricole (inclusiv grădini familiale), utilajele agricole, animalele, păsările, familiile de albine, pomii fructiferi şi construcţiile pe care le exploatează sau le deţin în proprietate, pe raza Municipiului Timişoara, la următoarele termene:

a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animal şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri; b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv; c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

Înscrierea în registrul agricol a datelor privind componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică, se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exerciţiu, prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol, la primărie, pe baza declaraţiei trimise prin poştă cu confirmare de primire (pentru persoanele cu domiciliu in alte localități),pe baza unei procuri notariale date de capul gospodăriei,prin invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol.

Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe bază de documente anexate la declaraţie.

Potrivit art. 20 alin.(1) din O.G. nr. 28/27.08.2008,refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta a documentelor, informațiilor și evidențelor necesare, refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar de a constata la faţa locului situaţia reală, precum și nedeclararea la termenele şi în forma stabilită de ordonanţă sau de normele tehnice de completare a registrului agricol, a datelor care fac obiectul registrului agricol,constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei.

Având în vedere cele arătate mai sus, persoanele fizice (inclusiv persoanele care locuiesc în zonele de blocuri) şi juridice (societăţi comerciale, societăţi/asociaţii agricole etc.) deţinătoare de terenuri, animale sau alte bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, au obligaţia să declare datele mai sus menţionate, în vederea înscrierii în Registrul Agricol al Municipiului Timişoara.

Drept urmare, persoanele fizice şi juridice, din categoriile menţionate mai sus, sunt rugate să se prezinte la sediul Compartimentului Administrare Fond Funciar, P-ţa Victoriei nr. 5, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, de luni până vineri, între orele 8,30 – 10,30, marţi şi joi, între orele 14,00 – 16,00, pentru declararea şi înscrierea datelor în registrul agricol .

Având în vedere cele arătate mai sus, persoanele fizice (inclusiv persoanele care locuiesc în zonele de blocuri) şi juridice(societăţi comerciale, societăţi/asociaţii agricole etc.) deţinătoare de terenuri, animale, păsări şi familii de albine,au obligaţia să declare datele privind terenurile agricole (inclusiv grădini din intravilan, pomi fructiferi, viţă-de vie etc.) sau silvice, animalele, păsările şi familiile de albine pe care le deţin, în vederea înscrierii în Registrul Agricol al Municipiului Timişoara, date care sunt necesare la întocmirea listelor cu exploataţiile agricole, persoane fizice şi unităţi care fac obiectul recenzării, necesare pentru împărțirea unității administrativ-teritoriale în sectoare şi secţii de recensământ, pentru Recensământul General Agricol 2020.

