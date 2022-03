Primăria Timișoara îi impune firmei Brantner să spele mai multe străzi. Bineînțeles, nu pe gratis

Primarul Timișoarei, Domini Fritz, a anunțat marți, 29 martie, că i-a cerut firmei de salubrizare Brantner să spele mecanic o suprafață mai mare în municipiu. Acest lucru a dus și la suplimentarea muncitorilor, celor două schimburi deja existente adăugându-i-se și un al treilea. Bineînțeles, asta înseamnă mai mulți bani plătiți firmei de salubrizare, proporțional cu munca depusă suplimentar. Conform contractului pe patru ani, în valoare totală de până la 73 de milioane de lei, fără TVA, semnat la începutul lui 2019 cu SC Brantner Servicii Ecologice SRL, firma trebuie să curețe peste 1.200 de străzi. Plata se face, însă, în funcție de suprafața curățată.

„Unii poate au remarcat că și în timpul zile se văd utilaje de spălare a străzilor. Am făcut acum un act adițional pentru a se lucra în trei schimburi în loc de două și a le da voie să lucreze și în timpul zilei, ca să creștem suprafața curățată. Am dublat comenzile de suprafață curățată față de ceea ce am semnat în contract. Am urmărit și cât de mult nisip și pământ am colectat prin firma Brantner. De la începutul anului, au fost ridicate 1.000 de tone de nisip și pământ de pe străzile Timișoarei. Asta arată cât de mult a mai rămas, că doar o anumită parte a străzilor din Timișoara, aproximativ 50%, este cuprinsă în contractul de salubrizare, iar pentru tot restul facem comenzi în plus”, a declarat Fritz.

Tot acesta a vorbit și de rampele clandestine din oraș, de unde au fost ridicate aproximativ 1.000 de tone de gunoaie. „Mă bucur că Poliția Locală își face treaba, au dat 400.000 de lei amenzi pentru gropi, rampe, nerespectarea legislației la șantiere. Este o valoare de două ori mai mare decât anul trecut în aceeași perioadă. Totuși, încă plătim mai mulți bani pentru a ridica gunoiul depozitat ilegal decât avem venituri din amenzi. În continuare, comportamentul necivilizat al unora ne costă pe toți”, a continuat primarul.

În ceea ce privește șantierele din oraș, în cazul celor deschise de primărie ar fi mai ușor de impus curățarea domeniului public la finalizarea șantierului. Sunt mai greu de sancționat, pe de altă parte, constructorii care lucrează pe șantiere private. Tocmai de aceea ar fi fost trimise tot mai multe echipaje de poliție locală pe teren pentru a impune ceea ce este, până la urmă, o obligație legală. „Este obligația lor să facă curat după șantierul lor. Pe străzi nu este nisip care a căzut din cer”, a conchis edilul.

Vă amintim că, la mijlocul lunii februarie, Garda de Mediu a amendat Primăria Timișoara cu 60.000 de lei pentru starea deplorabilă a curățeniei din oraș. Această sancțiune a fost dată după ce societatea civilă remarcase că încă nu fuseseră ridicate frunzele adunate în toamnă, că noroiul este în strat de câțiva centimetri pe lângă borduri, dar și că există tot mai multe gunoaie aruncate la întâmplare prin oraș. De atunci, au început să fie luate și măsuri: s-a suplimentat bugetul de salubrizare, polițiștii locali au fost trimiși în patrulare pe șantiere, au fost depistate gropi de gunoi improvizate la marginea orașului și chiar angajații primăriei au fost scoși la acțiuni de salubrizare pe malurile Begăi.

