Primark deschide anul viitor, în Iulius Town Timișoara, primul magazin din afara Bucureștiului

Compania IULIUS anunță că proiectul mixed-use Iulius Town Timișoara va găzdui primul magazin din afara Bucureștiului al cunoscutului brand internațional de modă Primark. Retailerul irlandez propune un format de shopping cu o suprafață de 3.000 mp. Iulius Town include cea mai mare suprafaţă de retail din afara Capitalei, de peste 102.000 mp, cu 450 de magazine, restaurante şi cafenele concept şi variate posibilităţi de entertainment.

„Vom găzdui în Iulius Town cel de-al treilea magazin pe care Primark îl deschide în România, un retailer intens solicitat de clienţii noştri. Așa cum știți, primele două magazine deschise la București au fost foare bine primite de public și ne bucurăm să aducem acest brand timișorenilor. Primark este o companie dinamică, aflată în plină extindere în Europa Centrală și de Est și are un concept care se încadrează excelent în viziunea noastră privind viitorul retailului. Formatul mixed-use al proiectului Iulius Town oferă un avantaj competitiv chiriașilor noștri, care beneficiază de sinergia retail – office – entertainment, atingând un public consistent și fidel. Ne concentrăm să aducem în proiectele noastre cele mai iubite branduri, atât din zona de mass market, cât și din luxury. Astăzi, marcăm o nouă premieră și suntem nerăbdători să le urăm bun-venit partenerilor noștri de la Primark”, a spus Oana Diaconescu, Head of Leasing Iulius.

Maciej Podwojski, Director ECE, Primark, a declarat: „Azi ne bucurăm să anunţăm că următorul nostru magazin din România se va deschide în Iulius Town Timişoara, în a doua jumătate a anului 2024. Magazinul va oferi experiența grozavă de cumpărături pentru care Primark este cunoscut și îndrăgit și așteptăm cu nerăbdare să întâmpinăm clienții din regiune, anul viitor.”

Compania Primark a fost înființată în Irlanda în 1969 sub marca Penneys cu scopul de a oferi opțiuni accesibile pentru toată lumea, de la produse esențiale de zi cu zi, de calitate excelentă, la modele remarcabile pentru femei, bărbați și copii, precum și produse de frumusețe, articole pentru casă și accesorii. Compania are la nivel global 420 de magazine, iar în Europa Centrală și de Est este prezentă cu 13 magazine, pe șase piețe. Primark are peste 70.000 de angajați, în 16 țări din Europa și SUA.

Comentarii

comentarii