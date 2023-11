Primarul Fritz îi mai îndatorează pe timișoreni la BERD cu încă 15,1 milioane de lei

Primăria Timișoara îi mai îndatorează pe timișoreni cu încă 15,1 milioane de lei la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Creditul de 20,3 milioane de euro accesat în 2021 a fost suplimentat cu această sumă, pentru că visteria orașului este goală și nu mai pot fi cofinanțate proiectele europene lăsate moștenire de administrația Robu.

Joi, 16 noiembrie, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, s-a întâlnit cu Venera Vlad, reprezentanta Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru a semna extinderea acordului de finanțare pentru trei proiecte strategice ale orașului. Acesta va fi extins cu 15,1 milioane de euro.

Prin acest acord este asigurată co-finanțarea Primăriei Timișoara pentru trei proiecte, care se derulează cu fonduri europene: reabilitarea Căii Bogdăneștilor (3,2 mil. euro), achiziția celor 23 de tramvaie noi (5 mil. euro) și 44 de autobuze electrice noi (6,9 mil. euro).

Împrumutul are dobândă care rezultă din suma ratei interbancare (Euribor) la șase luni plus o marjă de 1,15% pe an. Acordul de finanțare a fost semnat în decembrie 2021 și are o valoare de 20,3 milioane de euro.

