Primarul Fritz promovează date eronate în privința angajărilor la STPT

În conferința de presă de luni, 14 martie, primarul Dominic Fritz a lansat mai multe atacuri la adresa Societății de Transport Public Timișoara, după ce aceasta a ieșit pe pierdere în anul 2021. În primul rând, primarul s-a legat de angajările făcute. Majoritatea acestora ar fi fost făcute „pe pile”, în mod special în birouri, potrivit primarului. Datele STPT indică exact opusul: cei mai mulți nou-angajați sunt tocmai șoferi, iar numărul posturilor de personal TESA a fost redus.

„Din 2018, s-au angajat la STPT 221 de oameni. Marea majoritate lucrează pe la birouri. Nu s-a schimbat numărul șoferilor. Sunt 13 milioane de lei în plus în fiecare an pentru cheltuieli de personal”, declara Fritz în conferință. „Compania se adâncește în datorii de la an la an. Asta nu i-a împiedicat, însă, ca din 2018 să angajeze peste 200 de oameni, în birouri și nu ca șoferi sau vatmani. Adică, încă 13 milioane de lei pe an, în plus la cheltuieli. Doar 1% din cheltuielile companiei sunt pentru întreținere și 65% salarii. Nu trebuie să ne mai mirăm în clipa în care ușile autobuzului nu se deschid complet sau se mai strică ceva”, a scris acesta și pe Facebook.

Cifrele din contabilitatea STPT, însă, sunt altele: în perioada invocată de primar au fost făcute aproximativ 600 de angajări, dintre care numai 36 fiind la categoria TESA. În rest, vorbim de conducători de autobuze, troleibuze sau tramvaie, controlori, muncitori calificați sau necalificați, inspectori, vânzători de bilete, personal pentru transport naval sau „operativi”. Cifra invocată de primar ar fi, mai degrabă, diferența dintre numărul de angajări și cel al angajaților care au plecat, pentru perioada 2018-2021.

„De menționat că am preluat personalul TESA in 2018 la 139 și l-am lăsat la 111 angajați. Uite aici situația angajărilor”, ne transmit surse din STPT.

Vă amintim că, în prezent, STPT îl are director interimar pe Patriciu Rușeț, după ce Nicolae Bitea și-a dat demisia. Drept măsură pentru prestația financiară negativă a societății, Fritz a propus schimbarea consiliului de administrație și nu exclude ca pe viitor să fie reduse și subvențiile. Asta după, de la 1 ianuarie, au crescut și tarifele la bilete și abonamente.

