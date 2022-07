Primarul Lugojului a declarat datorii de zeci de mii de euro și un cont bancar cu… 188,6 lei

Aleșii locali și-au făcut pulice declarațiile de avere. Primarul liberal al municipiului Lugoj, Claudiu Alexandru Buciu, a declarat că a încasat, anul trecut, de la Primăria Lugoj, 118.632 de lei, ceea ce înseamnă 9.886 de lei/lună, iar soția sa, care este medic în Germania, a încasat 21.024 de euro de la cabinetul de medicină de familie și 7.200 de euro indemnizația de creștere a copilului, sume la care se adaugă 8.316 euro alocația pentru cei trei copii. Primarul Lugojului a mai declarat că are datorii la două persoane fizice de de 47.600 de euro, respectiv 150.000 de lei, împrumuturi contractate în anii în 2016, respectiv 2020, ambele scadente în 2022. De asemenea, primarul Lugojului a mai menționat că are într-un cont bancar suma de… 188,6 lei, precum și că deține două terenuri agricole în Lugoj, de 4.650 mp și 6.670 mp, ambele cumpărate în anul 2007, iar soția sa are un apartament de 63,45 mp, în Lugoj, achiziționat în 2017.

