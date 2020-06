Primarul Lugojului le-a cerut liderilor Camerei Deputaților o soluție legislativă asemănătoare cu o ordonanță de urgență a Guvernului Boc

Primarul PSD al municipiului Lugoj, Francisc Boldea, a participat, în această săptămână, la întâlnirile pe care Comitetul Director al Asociației Municipiilor din România (AMR), din care face parte, le-a avut, la Palatul Victoria, cu prim-ministrul Ludovic Orban și alți membri ai guvernului, precum și la Palatul Parlamentului, cu Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților și cu liderii grupurilor politice din Camera Deputaților. La întâlnirea de la Palatul Parlamentului, au participat: Alfred-Robert Simonis, liderul grupului politic PSD, Florin-Claudiu Roman, liderul grupului politic PNL, Dan Barna, vicelider al grupului politic USR, Victor Ponta, liderul grupului politic Pro Europa, Attila Korodi, deputat UDMR, Movilă Petru, vicelider al grupului politic Partidul Mişcarea Populară. Pe parcursul celor patru ore, cât a durat întâlnirea, au fost abordate, la fel ca și la întâlnirea cu reprezentanții guvernului, probleme de interes general ale municipiilor. De asemenea, reprezentanții AMR au făcut și o serie de propuneri legislative. „Ca reprezentant al municipiului Lugoj în cadrul AMR am considerat oportun să iau cuvântul și să ridic o serie de probleme, atât de interes general dar și specifice municipiului nostru. Astfel, în condițiile pandemiei am propus ca reluarea învățământului (preșcolar, primar, gimnazial și liceal) să se facă după următorul sistem: clasele, (grupele) să se împartă în două, iar prima parte de elevi (copii) să ia parte la cursuri în zilele de luni, miercuri și vineri, iar cea de-a doua parte în zilele de marți și joi, iar în săptămâna următoare să se inverseze zilele pentru cele două grupuri astfel încât să se echilibreze numărul de ore. În acest fel am ține copiii aproape de școală, iar norma didactică nu s-ar modifica. Copii ar fi astfel în siguranță, respectându-se normele de distanțare socială impuse de situația medicală actuală, ar fi responsabilizați și ar înțelege că munca și prezența lor la școală contează și contribuie la promovarea anului școlar și la obținerea rezultatelor la învățătură. În cadrul discuțiilor am abordat și trei probleme stringente ale Lugojului. Referitor la proiectul de dotare a Lugojului cu cele 9 autobuze electrice și stațiile de încărcare aferente, am solicitat urgentarea achiziției publice. A doua problemă ridicată a fost aceea ca guvernul, prin Ministerul Culturii, să ofere cadrul legal pentru ca dorința municipalității de a reabilita în întregime fațadele clădirilor din centrul istoric al orașului, respectiv Piața J.C. Drăgan să poată fi materializată cu bani de la bugetul local. Să se pună în practică o soluție legislativă asemănătoare cu OUG 18 din 2008, dată de Guvernul Boc (este vorba de OUG 18/2009, privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe – n.r.), prin care noi am reușit să reabilităm termic 36 de blocuri din municipiu. Am propus sistemul de finanțare cu contribuția de 20% din partea proprietarului, 30 % de la bugetul local, iar 50% fonduri de la guvern, dar cu posibilitatea ca primăria să poată prelua prin contract de mandat și obligațiile financiare ale proprietarilor. În ceea ce privește data alegerilor locale, noi am propus ziua de 27 septembrie, iar prelungirea mandatului primarilor să se facă până la 1 noiembrie. Ambele întâlniri au fost constructive și reprezentanții autorităților centrale s-au dovedit receptivi la problemele prezentate de noi, care am reprezentat municipiile din România”, a declarat Francisc Boldea, primarul municipiului Lugoj.

