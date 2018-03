Primarul Nicolae Robu anunţă: Colterm nu e în colaps, pe onoarea sa!

După ce au existat nemulţumiri ale unor timişoreni din unele cartiere care, racordaţi fiind la sistemul de încălzire Colterm au acuzat că nu au căldură corespunzătoare în apartamente, primarul Nicolae Robu susţine că nu sunt probleme:

“COLTERM NU E ÎN COLAPS, COMTERM LIVREAZĂ AGENTUL TERMIC ÎN PARAMETRI NOMINALI, ÎN POFIDA FRIGULUI ACCENTUAT! NU LUAŢI ÎN SEAMĂ PRESA NEPRESĂ! AU FĂCUT TOT POSIBILUL UNII SĂ NE CREEZE PROBLEME ŞI AICI, DAR… NU LE-A IEŞIT, MAI BINE ZIS, NU LE-A IEŞIT NICI AICI!

Personal am rezolvat problemele şi în acest an, ca şi în anii trecuţi, încât COLTERM să poată funcţiona continuu şi în parametri nominali! Da, există datorii mari -datorii istorice, nicidecum făcute de când sunt eu primar!- şi există şi datorii curente, de când se cere plata gazului în avans, dar am încheiat convenţii de eşalonare a achitării lor girând cu onoarea mea şi lucrurile funcţionează! Nu s-a întrerupt gazul, nu s-a oprit extragerea cărbunelui, nu s-a oprit transportul lui! Deci, COLTERM funcţionează şi va funcţiona la parametri nominali! Spre marea dezamăgire a celor care s-au străduit să fie altfel şi au şi plătit să se scrie că ar fi altfel! Şi, bineînţeles, a celor care au scris!”, spune Nicolae Robu vineri, pe pagina sa de facebook.

