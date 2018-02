Primarul Nicolae Robu explică ”cum trebuie să înțelegem viața culturală a Timișoarei în 2018, 2019, 2020 ȘI 2021”

Nicolae Robu, primarul Timișoarei, s-a pus să organizeze viața culturală a orașului. În perspectiva anului 2021, dat mai ales din cauza tensiunilor dintre primărie, grupuri de interese și Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană, edilul vrea să facă, de unul singur, o listă cu activitățile în care are voie să se implice Asociați și, mai ales, o listă cu ce nu are voie să facă. Mai mult, primarul crede din nou că poate monitoriza și superviza activitatea acestei.

”Având în vedere numeroasele controverse, chiar tensiuni, ca să spunem lucrurilor pe nume, iscate pe tema vieții culturale a orașului nostru în condițiile învestirii lui cu titlul de capitală culturală a Europei în 2021, am elaborat modelul în care trebuie să decurgă lucrurile în acești ani. El vizează capacitarea tuturor forțelor culturale ale orașului -instituții și persoane-, asigurarea unui cadru în care toți cei ce au ceva de oferit în plan cultural să se poată manifesta, armonizarea în diversitate a evenimentelor și celorlalte acțiuni culturale, corelarea lor temporală, implicit.

Fac apel la toți factorii responsabili -decidenți sau nu-, să acționăm uniți, pentru binele orașului nostru, pentru reușita acestui exercițiu ce îi e dat să-l aibă, unui oraș, “o dată-n viață”, ca să citez o formulă consacrată, exercițiul de capitală culturală europeană. Împreună, putem reuși! Numai împreună!”, spune Nicolae Robu.

Explicaţiile primarului la schema complicată de mai sus sunt:

”Viaţa culturală a Timişoarei va consista, în 2018, 2019, 2020 şi 2021, în festivaluri şi alte evenimente / activități culturale, structurate pe trei secţiuni: cele notate cu l, 2 şi 3 în reprezentarea de mai sus. Aşa cum se poate observa, Asociaţia Timişoara Capitală Culturală Europeană este gestionarul secţiunii 2 de festivaluri şi alte evenimente / activităţi culturale din reprezentare, adică: gestionarul evenimentelor şi celorlalte activităţi asumate, tematic sau punctual, prin dosarul de candidatură. Ea işi are veniturile asigurate de Primăria Timişoara. Consiliul Judeţean Timiş, Ministerul Culturii şi sectorul privat (vezi săgeţile cu linie continuă). Pe cale de consecinţă, ea este supusă monitorizării acestora, dincolo de monitorizarea asigurată de Comisia mandatată în acest scop de Comisia Europeană. În plus faţă de ceea ce are strict în obligaţii. Asociaţia va participa şi la unele dintre evenimentele şi activităţile din secţiunile 1 şi 3. dăndu-le un plus de valoare (vezi săgeţile cu linie întreruptă). Spre exemplu: va putea susţine financiar – total sau parţial – aducerea la Festivalul de Rock al Primăriei a unor trupe celebre (Metallica, Guns N’ Roses, AC/DC etc.), aducerea unor interpreţi celebri la Festivalul de Operă şi Operetă organizat de Opera Română din Timişoara, aducerea unor laureaţi de Premiu Nohel la Festivalul Internaţional de Literatură organizat de Uniunea Scriitorilor din Timişoara, aducerea unor actori celebri la Festivalul de Film. etc., etc.”.

