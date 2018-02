Tinerii din Timișoara invită autoritățile la dialog

In perioada 6 – 9 martie, tinerii din Timisoara se vor afla fata in fata cu autoritatile, in cadrul primului dialog tineri – decidenti din proiectul „Europarlamentar pentru o zi: Structuri de sprijin pentru implicarea tinerilor in procesul legislativ”, finantat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus+. Evenimentul va avea loc la sediul Consiliului Judetean Timis, intre orele 9:30 – 17:00.

Proiectul pleaca de la o realitate ingrijoratoare: tinerii romani se simt din ce in ce mai putin reprezentati, simtind ca vocea lor nu este luata in calcul. Acest lucru se observa si in rata scazuta de participare la procesul democratic, atat la alegerile locale/nationale, cat si la cele europene. Implementat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene in perioada 2017-2019, proiectul “Europarlamentar pentru o zi” doreste sa raspunda acestei nevoi creand un context favorabil implicarii tinerilor prin informare, formare si dialog.

Pe parcursul a 18 luni, vor fi realizate patru Dialoguri Tineri – Autoritati in patru regiuni ale tarii si va fi realizata o cercetare. Aceasta va evalua situatia actuala a participarii tinerilor la actul democratic si va colecta propunerile lor de actiuni ce trebuie intreprinse la nivel local, regional, national si chiar european, pentru ca, in cel mai scurt timp, sa vedem rezultate. Propunerile tinerilor si rezultatele cercetarii vor fi insumate intr-o Carta Alba ce va fi prezentata autoritatilor.

Dialogurile cu tinerii se bazeaza pe metode participative, astfel ca, la finalul fiecarui eveniment, tinerii participanti – liceeni, studenti, tineri profesionisti, dar si someri sau tineri apartinand grupurilor vulnerabile – vor intra in posesia certificatului european YOUTHPASS, de validare a competentelor dobandite prin activitatile de educatie non-formala.

Un rezultat important urmarit in cadrul proiectului este de a-i echipa si motiva pe tineri pentru a continua sa se implice in programe de voluntariat si actiuni ale grupurilor de tineret ce vizeaza adoptarea de masuri si propuneri legislative in domeniul tineretului la toate nivelurile de decizie: local, national, european.

Primul dialog din seria celor patru va avea loc la Timisoara in perioada 6 – 9 martie 2018, in Sala Multifunctionala a Consiliului Judetean Timis. Detalii despre eveniment sunt disponibile pe pagina dedicata, iar formularul de inscriere este disponibil AICI. Inscrierile se pot face pana pe data de 1 martie 2018.

Urmatoarele evenimente vor avea loc la Odorheiu Secuiesc, Baia Mare si Bucuresti, in perioada mai – octombrie 2018.

Comentarii

comentarii