Primarul Nicolae Robu neagă că ar fi făcut presiuni asupra angajaţilor, la construirea vilelor copiilor, dar pe documente apare ”înregistrat la insistenţe”

Primarul Nicolae Robu a negat în conferinţa de presă de marţi, de la primărie, că ar fi făcut presiuni asupra angajaţilor primăriei în privinţa obţinerii avizelor necesare pentru construirea caselor celor doi copii ai săi.

“Nu s-au făcut presiuni. A durat mai bine de un an de când s-au făcut primele demersuri până s-au dat autorizaţiile. Dar nu vreau să vorbesc despre asta, pentru că se face o cercetare şi lăsaţi-i pe cei ce ştiu să facă cercetarea să lucreze nebruiaţi. Nu a durat trei zile sau şapte zile, ci a durat mai bine de un an. Nu mai discut subiectul altădată, tot ceea ce a fost de spus am spus. Am insistat, aveţi grijă să nu greşiţi când e vorba de familia mea şi aveţi grijă, dacă sunt lucruri interpretabile, să le interpretaţi în defavoarea noastră. Ce pot face mai mult de atât? Nu discut. Nici nu ştiu despre ce vorbiţi, ce să comentez? Este o anchetă în derulare, o las să meargă foarte senin. Nu am greşit cu nimic, să fie limpede. De calomniat am fost calomniat şi s-au scris în presă mizerii fără seamăn la adresa mea. dar le-am dus de dragul Timişoarei, pentru a lăsa ceva în urma mea. Acum, unii au ajuns să înlocuiască faptele cu vorbele. (…). de şapte ani, la orice am făcut au fost reacţii de rezistenţă şi opoziţie incredibile. (…).”, a explicat Nicolae Robu.

PRESSALERT.ro susţine că a intrat în posesia mai multor documente şi declaraţii din care reiese că “angajaţii Primăriei Timişoara au fost supuşi şi la alte presiuni în acest caz, nu numai la momentul eliberării certificatului de urbanism în care a dispărut obligativitatea caselor înşiruite. Când Andreea Robu a depus documentele pentru autorizaţia de construire, 20 septembrie 2017, la observaţii, angajata de la primărie a avut curajul să noteze în document, pentru a rămâne dovadă, următoarele ‘înreg. la insist. (înregistrat la insistenţe, n.a.), lipsă aviz unic, aviz tehn. aquatim, aviz tehn, enel, cf drum, adev, den, stradă şi nr.poştal, constr, casă în regim P+1E şi împrejmuire’. De asemenea, la cererea depusă tot atunci de Claudiu Raul Robu, angajata a notat la observaţii lipsa aceloraşi documente. Pe un alt document s-a notat ‘înreg. la pres.’ (înregistrat la presiune, n.a). Cu toate asigurările de legalitate date de primarul Nicolae Robu pentru modul în care s-au autorizat vilele copiilor săi, realitatea este exact pe dos”.

Una din marile probleme pentru cei de la Urbanism a fost că “se depăşea procentul maxim de ocupare a terenului (POT) de 40% pe parcelele respective şi cu toate acestea s-au făcut presiuni pentru eliberarea autorizaţiilor, deşi prevederile legale sunt obligatorii.

