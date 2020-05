Problema digitalizării serviciilor publice, una din preocupările lui Alin Nica, candidatului PNL la funcţia de preşedinte al CJ Timiş

Candidatul PNL Timiş la funcţia e preşedinte al Consiliului Judeţean, Alin Nica, actualul primar al comunei Dudeştii Noi, consideră că digitalizarea serviciilor publice administrative reprezintă unul dintre punctele absolut necesare pentru a se putea ajunge la o administraţie modernă.

„Am observat cât de important e contactul social întrerupt şi cât de important e să ai o platformă electronică performantă. Informatizarea are o aplicabilitate multiplă în diverse domenii, iar Timişul poate deveni hub în IT. Avem mai multe avantaje ca şi ţară şi ca şi zonă, impozitele pe salarii sunt zero în acest domeniu, suntem un centru universitar puternic, avem viteză la internet ridicată, sunt multinaţionalele stabilite aici, companii din domeniul IT şi al tehnologiei. Mai e nevoie de o politică prietenoasă, acest sector are valoare adăugată mare. Aici investesc marile companii. În economia judeţului nostru ar trebui să aibă o pondere mai mare aceată componentă”, a declarat Alin Nica, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă.

El a subliniat cât de mult a reprezentat această criză pandemică pentru evoluţia digitalizării serviciilor din România, a statului în relaţia cu cetăţenii.

„Aţi văzut, digitalizarea s-a putut face în două luni. Prin Asociaţia Comunelor am făcut presiuni permanente, la toate guvernele, am cerut digitalizarea trezoreriei, a relaţiei cu toate instituţiile statului. Din păcate, nu au fost prioritare aceste operaţiuni, exista acea rezistenţă din sistem, din partea birocraţilor cu poziţii ameninţate, care nu mai puteau să plimbe hârtii când e informatizată instituţia respectivă. În România, 36% din TVA nu e colectată pentru că sist de gestiune a Finanţelor nu a fost digitalizat”, a mai spus Nica.

El a vorbit şi despre proiectele pe care le are în ceea ce priveşte digitalizarea CJT.

„Administraţia publică locală trebuie digitalizată. Eu am observat cu surprindere că o inst a judeţului, CJT, de exemplu la capitolul urbanism, declaraţiile si formularele publicate pe site sunt din 2013, adică la ultima actualiz a paginii de internet. am vrut să văd cât de adaptată e instituţia la dorinţa cetăţeanului de a accesa de la distanţă unele servicii. Noi, în comună (n.r. Dudeştii Noi) am reuşit să implementăm sist de prelucrare a formularelor şi de răspuns cu semnătură digitală. Am rămas surprins cum CJT nu poate face un site funcţional. CJT nu are de încasat taxe şi impozite locale, deci nu ar fi greu deloc”, a mai subliniat Nica.

