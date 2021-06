Procesiunea icoanei făcătoare de minuni de la Poiana Mărului în Caraș Severin

Situată în frumosul peisaj al Banatului de Munte din staţiunea Poiana Mărului, mănăstirea din această zonă și-a prăznuit hramul la sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.

De peste 10 ani cu prilejul cinstirii ocrotitorului această mănăstire din județul Caraș-Severin are un program complex ce debutează încă din ajun. În toți acești ani, în data de 23 iunie este scoasă în procesiune icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Parohia Măru și este dusă la mănăstire. Acest eveniment cuprinde o slujbă în biserica din Parohia Măru, oficiată de părintele arhimandrit Casian Rușeț, duhovnicul Mănăstirii „Poiana Mărului”, alături de un sobor de preoți, la care participă credincioși din localitate, dar și pelerini din alte zone. După sfânta slujbă icoana ce datează din anul 1520 și care este pictată în Sfântul Munte Athos, este purtată în procesiune prin sat, după care este dusă în stațiune la așezământul monahal.

În acest an a fost amplasată în curtea mănăstirii, lângă altarul de vară, unde au fost oficiate sfintele slujbe din ajun, Vecernia cu Litie, Utrenia, Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul și rugăciunile de dezlegare.

În ziua hramului Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului tot în altarul de vară al mănăstirii, la care au participat câteva sute de pelerini din întreg Banatul, dar și din alte zone ale țării noastre.

La finalul Sfintei Liturghii Părintele Episcop a conferit ctitorilor, Doru Cîrdei, primarul comunei Zăvoi și lui Nicușor Schelean, Ordinul Eparhial „Crucea Episcop Elie Miron Cristea” clasa a II-a pentru mireni, domnului Petru Cander, viceprimarul comunei Zăvoi, Diploma de excelență „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, iar Consiliului local Diploma de excelență „Episcop Emilian Birdaș”.

Atât în ajun, dar și în ziua hramului toți credincioșii și pelerinii s-au putut ruga Maicii Domnului, închinându-se icoanei făcătoare de minuni, precum și Sfântului Ioan Botezătorul, ocrotitorul Mănăstirii Poiana Mărului. Toate sfintele slujbe au fost înfrumusețate de răspunsurile liturgice date de grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

„Sfântul Ioan Botezătorul ne cheamă pe toți la praznicul nașterii sale, ca aici la Poiana Mărului să ne închinăm și să fim în duh de rugăciune la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Ne bucurăm că și în acest an mulți preoți și credincioși au dat curs invitației noastre și a obștii monahale și au venit, sfidând temperaturile ridicate, ca aici pe această înălțime binecuvântată din stațiunea Poiana Mărului să înălțăm rugăciuni și să binecuvântăm Împărăția Preasfintei Treimi. Suntem în săptămâna Rusaliilor și iată în acest an chiar în această săptămână am avut și sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Acest praznic ne cheamă să ne umplem de Duhul cel Preasfânt așa cum s-au umplut Apostolii la Cincizecime, așa cum s-a umplut Sfântul Ioan Botezătorul din pântecele maicii sale, la fel și preotul Zaharia când a început să prorocească despre fiul său iubit Ioan. Trebuie să ne umplem și noi de Duh Sfânt, umblând în căile Domnului, să nu ne îndepărtăm de poruncile Mântuitorului Hristos și să încercăm să fim mai buni, echilibrați, să ne iubim mai mult unii pe alți și să iubim adevărul, căci adevărul ne va face și pe noi liberi”, a subliniat Preasfințitul Părinte Lucian.

În Poiana Mărului este acum un complex monahal ce cuprinde o frumoasă curte unde se află biserica principală târnosită pe 24 iunie 2008, de către Preasfinţitul Părinte Lucian, un corp de chilii, dar se lucrează intens și la o nouă clădire unde se va dezvolta latura filantropică începută deja, de a îngriji copii din medii defavorizate. Maicile de aici se ostenesc și în atelierele de pictură, broderie și croitorie, precum și în celelalte activităţi administrative.

