Prof. Cosmin Popescu, rectorul USAMVB Timișoara, a fost depistat cu Covid 19 și este sub tratament, acasă

Prof. univ. dr. Cosmin Alin Popescu, 46 de ani, rectorul USAMVB Timișoara, a fost depistat cu SARS-COV2 (COVID19) și de o săptămână se află în carantină și sub tratament, acasă.

”Mă simt mult mai bine. În proporție de 15% plămânul mi-a fost afectat, dar iau tratament medicamentos și e mult mai bine acum. Până să mă îmbolnăvesc, eu m-am întâlnit cu mulți oameni. Am fost și la București. Nu știu de unde am luat virusul. Nu am fost atent și iată rezultatul.

Vreau să transmit un mesaj de responsabilitate către cetățenii din Timișoara și din întreaga țară. Trebuie să ne protejăm pe noi, dar în același timp, îi protejăm și pe cei dragi, familia, dar și pe colegi și pe prieteni.

Indicat este ca să rămânem cât mai mult în case și să evităm întâlnirile. Dacă nu se poate și trebuie să mergem la muncă, obligatoriu să purtăm mască și să păstrăm distanța și să ne dezinfectăm pe mâini. Să respectăm regulile impuse de medici și autorități.

Așadar, este nevoie de multă responsabilitate din partea tuturor, pentru a reuși să trecem cu bine peste pandemie”, a spus rectorul Popescu, miercuri 11 noiembrie 2020.

Prof. Cosmin Popescu a fost ales rector al USABTM, în 2016, iar în data de 17 ianuarie 2020, Cosmin Popescu a fost reales rector al USAMVB Timișoara, pentru un al doilea mandat, cu 283 de voturi din cele 293.

