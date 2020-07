Prof. Doru Petanec, DAJ Timiș: ”Sunt zone unde s-au obținut 4.000 de kg de grâu la ha, dar și zone cu 7.000 de kg la ha”

Direcția Agricolă Județeană Timiș a făcut o verificare pe câmp, joi 2 iulie 2020, pentru a constata starea culturilor și stadiul în care se află recoltatul la cerealele păioase, iar cu acest prilej s-a realizat și o preevaluare la porumb și la floarea soarelui.

”Am fost cu colegul meu Ionică Prohab, șeful se Serviciu, și am discutat direct cu fermierii pe care i-am găsit pe teren, am făcut și o evaluare la grâu. Am fost și la două depozite. Situația e bune până acum.

Avem producții de grâu mai mari sau mai mici, în funcție de cum au venit ploile în teritoriu. Sunt zone unde s-au obținut 4.000 de kg la ha, dar și zone cu 7.000 de kg la ha.

La rapiță fermierii au obținut și 3,5 tone la ha. Grâul are indici buni de calitate, 80-82 masa hectolitrică și 14% proteină, iar la orz, 66 masa hectolitrică.

Floara soarelui și porumbul arată excepțional. A apărut spicul și păpușa la porumbul timpuriu.

Câmpul arată bine, iar producțiile la cereale păioase nu sunt la nivelul anului 2019, dar sunt bune, în condițiile în care toamna, iarna și primăvara au fost ostile agriculturii. Acum să nu vină furtunile și ploile să îi împiedice pe fermieri să termine recoltatul. În rest este bine”, a explicat prof. univ. dr. Doru Petanec, directorul DAJ Timiș.

