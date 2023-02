Profesor la Universitatea de Vest din Timișoara, reținut pentru corupere sexuală. Ar fi atins în zonele intime și ar fi încercat să sărute o copilă de 13 ani pe care o medita

A fost trimisă la meditații pentru a fi mai bună, dar o copilă de 13 ani a trăit clipe de coșmar în timpul pregătirii.

Adolescenta ar fi fost atinsă în zone intime și la un pas să fie sărutată chiar de profesorul de matematică pe care părinții îl plăteau. Bărbatul, lector la Universitatea de Vest din Timișoara, a fost reținut pentru 24 de ore de politiștii de la Investigații Criminale, scrie observatornews.ro.

Baltateanu Doru-Marcel, este profesorul de matematica, acuzat ca, in timp ce ii dadea meditatii unei eleve in varsta de 13 ani, la el acasa, ar fi incercat sa o sarute si a atins-o in zonele intime.

Parintii au fost cei care au sesizat politia, dupa ce au aflat de la fiica lor despre comportamentul ciudat al barbatului, din timpul orelor de meditatie.

„Fiecare elev este special si are anumite calitati”, mentioneaza profesorul intr-un anunt publicitar, in care invita cursantii sa depaseasca impreuna orice eventuale obstacole.

Pretul unei ore de meditatie, 150 de lei. Dosarul a fost preluat de procurori si, in cazul in care acuzatiile minorei se confirma, lectorul de la Universitatea de Vest din Timisoara risca pana la 5 ani de inchisoare.

Potrivit unor informatii din zona Palatului Dicasterial, judecatorul de drepturi si libertati Nicoleta Burlacu, de la Judecatoria Timisoara, ar fi admis propunerea procurorilor si ar fi emis un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile, scrie impactpress.ro.

Comentarii

comentarii