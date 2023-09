Protecţia Consumatorului a închis restaurantul Taverna Racilor din Timişoara. Amendă de 15.000 de lei pentru nereguli și pentru că nu avea autorizație

Comisarii de la Protecţia Consumatorului au amendat restaurantul Taverna Racilor din Timişoara cu 15.000 de lei şi au dispus oprirea temporară a activităţii, după ce au găsit peşte şi fructe de mare ţinute în condiţii neigienice sau păstrate la decongelat în cutii în care se afla lichid scurs din decongelare. În urma controlului, a rezultat că restaurantul funcţiona fără autorizaţie de la Primăria Timişoara.

”SC Nedsea SRL – Restaurant Taverna Racilor punct de lucru Iulius Mall Timisoara, control operativ. Abateri: operatorul economic funcţionează autorizat ONRC si DSVSA pentru obiectul de activitate Restaurant, fără a avea autorizaţie din partea Primăriei Municipiului Timişoara, fiind prezentat un document înregistrat de solicitare obţinere acord pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale”, au transmis reprezentanţi de la Protecţia Consumatorului Timişoara.

În urma controlului au fost găsite mai multe nereguli.

”Materiile prime (peşte, fructe de mare) 271 kg depistate in spaţiile de depozitare, păstrare- spaţii frigorifice şi congelator lipsite de elemente de identificare-caracterizare, unele în afara datei limită de consum respectiv 13.09.2023, 15.09.2023. Parte din acestea erau păstrate la decongelat în cutii din plastic cu capac, in lichid scurs rezultat din decongelare. Pentru mijlocul de transport al materiei prime s-a prezentat Autorizatia sanitar-veterinara şi pentru siguranta alimentelor in condiţiile de temperatură de refrigerare(toate produsele fiind congelate). Nu se respectă vecinătăţile în spaţiile de depozitare, ouăle nu erau curăţate şi dezinfectare corespunzător, prezentand urme biologice. Întreg spaţiul de preparare, servire si depozitare era igienizat necorespunzător(insalubru). Tavanul depozitului prezenta infiltraţii de umezeală şi porţiuni lipsă. Nu se respecta condiţiile de păstrare-depozitare recomandate de producător. Au fost identificate preparate cu modificări organoleptice şi impurităţi în conţinut”, arată sursa citată.

În urma controlului a fost dată o amendă de 15.000 de lei şi un avertisment. De asemenea, a fost dispusă măsura opririi temporare a serviciilor, până la remediere şi oprirea definitivă de la comercializare şi retragerea de la consumul uman al produselor neconforme.

În urmă cu o zi și Restaurantul Taverna Racilor Herastrau a fost inchis de comisarii de la Protectia Consumatorilor, dupa ce, in urma mai multor actiuni de control, au fost aplicate amenzi in valoare de 140.000 de lei. Printre neregulile gasite au fost: produse expirate, mizerie, muste. Nici localul din București nu avea autorizatie de la primarie. Pentru abateri repetate, unitatea ar putea fi inchisa intre sase luni si un an.

