Război cu bâte și topoare, între două familii de romi, pe o stradă din Lugoj

Un conflict intre doua familii de romi a degenarat la Lugoj intr-un adevarat razboi.

Totul s-a intamplat in cartierul Micro I unde cele doua tabere s-au intalnit intamplator. Lugojenii care locuiesc in zona au ramas socati de violente si au fugit sa se adaposteasca cand au vazut ca tinerii se bat iar in altercatie sunt folosite bate si topoare.

Pana la sosirea echipelor de la politie si jandarmerie, mai multi tineri implicati in conflict au reusit sa fuga. Un barbat lovit cu un topor a fost transportat la spitalul din Lugoj.

Zeci de politisti si jandarmi au blocat Lugojul, dupa aceste scene dramatice, in cautarea celor implicati in altercatie. De asemenea, indivizii au fost dati in consemn la frontiera pentru a nu putea parasi tara. In noaptea de joi spre vineri, sase tineri care au participat la confruntare au fost gasiti si dusi la sediul politiei din Lugoj pentru audieri. Politistii vor sa afle de la ce a pornit scandalul si i-au retinut pe tineri pentru mai multe acuzatii. Lugojenii sunt cercetati pentru tulburarea linistiii si ordinii publice si loviri sau alte violente. Magistratii vor stabili vineri daca se impune arestarea celor sase, scrie lugojinfo.ro.

Comentarii

comentarii