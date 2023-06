Recital de pian “Prokofiev 70”, la Lugoj

La Teatrul Municipal “Traian Grozăvescu” din Lugoj va avea loc duminică, 18 iunie, de la ora 16, un recital de pian susținut de Andreea Emanuela Tinca, sub genericul “Prokofiev 70”, cu ocazia comemorării a 70 de ani de la moartea compozitorului Serghei Prokofiev. În program: J.S. Bach – Suita franceză nr.2, în do minor; L. Von Beethhoven – Sonata opus 109; S. Prokofiev – Sonata nr. 6 opus 82. Andreea Emanuela Tinca este absolventă a Academiei Naționale de Muzică “Gheorghhe Dima” din Cluj-Napoca, unde a studiat interpretarea muzicală (pian) și a Universității Naționale de Muzică București, unde a absolvit studii de Master (pian). A participat la concursuri naționale și internaționale, fiind laureată a Concursului Internațional de Pian „Pro Piano-România”, ediția 2021, și a Concursului Internațional de Muzică Online Moscova, ediția 2021. A susținut recitaluri la București, Cluj, Satu Mare, Oradea, Timișoara, Tecuci, Arad, Lugoj, Reșița, Partoș, Carei, Sinaia, Câmpina, Szeged, etc. În 2015 a obținut o bursă la “Musik und Kunst Privaat Universität der Stadt” din Viena, la clasa profesorului Karl Barth. De asemenea, a avut apariții în emisiuni TV și Radio. Intrarea este liberă!

