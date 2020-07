Record în condiții de secetă! Peste 8.000 de kg de grâu la ha, la o fermă în Timiș

În acest an, Emiliana West Rom din Dudeștii Vechi județul Timiș a recoltat 3.500 de ha de grâu și a obținut o medie de 5.600 de kg la ha, dar au fost și vârfuri de 8.200 kg, de pe anumite sole, unde s-a aplicat o tehnologie mai scumpă. Bineînțeles că pe lângă cantitate, grâul are și o calitate foarte bună. Proteina în medie este de 14%, și un hectolitru pe 80.

Inginerul agricol, Răzvan Mitric, care lucrează la Emiliana de 10 ani, a explicat cum de s-au reușit asemenea performanțe:

”Noi nu lucrăm numai pentru cantitate, ci vrem să obținem în același timp și calitate, de aceea avem un grâu de o calitate foarte bună. În plus, avem un depozit cu o capacitate de 90.000 de tone. Noi nu vindem imediat la recoltare și ne permitem să păstrăm grâul aici în depozit și așteptăm ca prețul să se așeze și să fie mai bun pe măsura calității grâului pe care îl deținem.

Am avut rezultate foarte bune la grâu, deși în acest an condițiile au fost vitrege, iar seceta a fost o amenințare mare încă din toamna anului 2019.

Am reușit să avem producții bune, datorită în primul rând tehnologiilor aplicate, pe care le gândim și regândim în fiecare an. Avem ingineri foarte buni și acest lucru s-a văzut. Avem produse excelente pe care le utilizăm în cultură și știm să aplicăm la timp fertilizarea și tratamentele.

Am știut să alegem momentul optim când să le aplicăm, iar acest lucru a însemnat foarte mult în acest an, dat fiind că seceta cu care s-a confruntat câmpia de vest a fost devastatoare în unele zone în județ. Noi facem o muncă în echipă.

Toți inginerii ne punem la masă și analizăm întotdeauna ce trebuie și cum trebuie să facem. Fiecare spune ce gândește, adunăm informațiile apoi luăm deciziile în aplicarea tehnologiilor, începând cu pregătirea terenului, alegerea soiurilor de grâu sau a hibrizilor de porumb și de rapiță și a momentului optim de semănat, de fertilizat și tratat.

În acest an agricol foarte dificil, faptul că am funcționat foarte bine ca echipă s-a văzut. Am avut producții bune și chiar foarte bune, în condițiile climatice total ieșite din comun: înghețuri târzii, lipsa apei cu seceta pedologică până în primăvară”.

La Emiliana West Rom cultura de primăvară – porumb și floarea soarelui – arată extraordinar, în această perioadă, dat fiind că au fost udate de cel mai modern sistem de irigații, dar au venit și ploile atunci când trebuie. Bineînțeles că și producțiile în toamnă vor fi pe măsură, adică foarte bune. Amintim că, pentru a rezolva problema deficitului de apă mai ales în timpul verii în zona vegetală, proprietarii italieni au reușit să investească peste 4 milioane de lei într-un sistem de irigații și desecări ultramodern, iar în 30 iunie 2020, a fost inaugurat. Acesta va deservi o suprafață de 8.000 de ha, împărţită în patru ploturi. Suprafaţa netă amenajată pentru lucrări de irigaţii este de 4.752 ha, iar sursa de alimentare cu apă este râul Mureş prin intermediul staţiei de pompare SP Cenad Aranca.

Valmori Gabriele, directorul Emiliana West Rom Dudeștii Vechi, a adăugat: ”Sunt foarte mulțumit de inginerii români care lucrează la Emiliana, fiindcă an de an sunt tot mai performanți și obțin rezultate tot mai bune. Emiliana are mulți tineri ingineri excelent pregătiți, absolvenți ai USAMVB din Timișoara.

Cei mai buni ingineri lucrează pentru noi, de aceea reușim să obținem și producții foarte bune. Exemplu este și acest an, când în condiții foarte grele de secetă, producția la grâu este foarte bună la Emiliana.

În plus, tinerii ingineri au la dispoziție cele mai moderne utilaje agricole cu care lucrează și urmează cursuri de pregătire în străinătate, de aceea ei pot activa la orice fermă din Europa și din întreaga lume, fiindcă Emiliana West Rom din Dudeștii Vechi Timiș este una dintre cele mai performante din lume”. Amintim că Emiliana West Rom a fost înfiinţată în anul 2000 şi activează în regiunea Dudeştii-Vechi – Valcani – Teremia în partea de nord a județului Timiș.

