Revoluția din Decembrie 1989 de la Timișoara readusă în actualitate de Memorialul Revoluției

Memorialul Revoluției din Timișoara a lansat ultimelor patru cărți apărute la editura Memorialul, coordonator Gino Rado, președintele instituției, vineri, 11 decembrie 2020.

Au vorbit despre cărți procurorul militar general (r) Romeo Bălan, conf. univ. dr. Lucian Ionică, lect. univ. dr. Lucian -Vasile Szabo și Gino Rado.

Este vorba de următoarele volume: După 30 de ani, Moștenirea otrăvită a comunismului, nr. 25 și 26 din revista Memorial 1989, precum și nr. 2 din buletinul științific și de informare, o culegere de texte traduse în limba germană.

Lucian Ionică a atras atenția despre importanța acestor studii științifice publicate an de an. De ce? ”Un adult care are 30 de ani ce știe de Revoluția din Decembrie 1989 de la Timișoara? A aflat câte ceva ceea ce i-au spus părinții, dacă părinții i-au spus ceva, mai știe ceea ce a citit sau a auzit la radio și tv, a mai aflat ceva la școală dacă i s-a spus.

Asta nu asigură o cunoaștere temeinică și exactă a revoluției, un eveniment extrem de complex pentru noi și pentru țară. Atunci Memorialul Revoluției de la Timișoara oferă lucrări ale unor specialiști care tratează diverse aspecte, dar și lucrări care prezintă o imagine globală a revoluției. Aceste lucrări trebuie consultate și citite pentru a se înțelege acest moment crucial în istoria României care a schimbat fundamental destinul nostru”, a spus Lucian Ionică.

Gino Rado a adăugat: ”Memorialul Revoluția a simțit din plin această pandemie și de aceea sosesc mult mai puțini vizitatori, iar proiectele sunt mult mai dificil de făcut, dar și mai dificil de finanțat. Totuși am reușit să scoatem patru volume. Să ne îndeplinim obiectivul pe care l-am avut pe acest an. Revistele au conținut bogat și vom încerca să ne dezvoltăm. Ne-am axat pe studii despre ceea ce s-a întâmplat în 1989 și vom încerca să dezvoltăm mai mult cercetarea comunismului, capitolul teroarea comunismului”.

Trebuie menționat că unele lucrările apar și în limba germană, fiindcă vin aici mulți vizitatori din Occident și din Germania, mai ales că memorialul are o relație foarte bună cu Forumul German din Timișoara. De exemplu revista nr 2 a apărut tradusă în limba germană. ”Încercăm să le publicăm și în germană și în engleză, pentru ca publicul din Occident vizitator să înțeleagă mai ușor Revoluția din Decembrie 1989”, a spus Gino Rado.

