rIevoluție? 1945-1989-2022 istorii trăite, eveniment organizat de Asociația Prin Banat și Asociația Memorialul Revoluției din 16-22 Decembrie 1989

În data de 7 decembrie 2022, ora 17.00, la sediul Asociației Memorialul Revoluției din 16-22 Decembrie 1989 (str. Oituz nr.2B), va avea loc vernisajul expoziției – eveniment ”rIevoluție? 1945-1989-2022 istorii trăite”. Evenimentul este organizat de Asociația Prin Banat și Asociația Memorialul Revoluției din 16-22 Decembrie 1989, în cadrul proiectului Cămine în mișcare – proiect parte din Programul Cultural Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii.

”rIevoluție?1945-1989-2022 istorii trăite”, care are la bază arhiva Memorialului Revoluției și documente din colecția privată a Asociației Prin Banat, propune o expoziție interactivă, care prezintă nu doar spiritul epocii comuniste din România și Europa de Est, dar și interpretarea de către fiecare vizitator, în manieră personală, a spiritului revoluționar al Timișoarei.

Întregul spațiu expozițional al Asociației Memorialul Revoluției din 16-22 Decembrie 1989 a fost reamenajat, iar informațiile istorice, datele și diverse documente adiționale au fost prelucrate, editate și incluse în noul sistem expozițional pentru a prezenta, cât mai fidel, contextul istoric care a condus la Revoluția din 1989.

Pentru a marca relația trecut-prezent la comemorarea a 33 de ani de la Revoluție, intrarea în clădirea Memorialului devine punctul de întâlnire dintre contextul politic internațional: Războiul Rece, Revoluția din Ungaria din 1956, mișcările studențești din Timișoara, din același an, invazia Cehoslovaciei, mișcarea sindicală Solidaritatea etc.) și istoria individuală a timișorenilor și bănățenilor (mărturii despre modul în care au trăit aceste evenimente). Fiecare încăpere găzduiește o anumită etapă din ceea ce a însemnat comunismul în regiunea Banatului: de la mărturiile deportaților în Bărăgan, până la imagini care zugrăvesc cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu; de la mișcările de rezistență din Banat, până la Proclamația de la Timișoara și de la notițele unui administrator de bloc privind exercițiile de raid aerian, până la notițe despre colocatari – cine îi vizita și la ce ore, dacă stingeau lumina etc.

Expoziția – eveniment ”rIevoluție?1945-1989-2022 istorii trăite” demonstrează încă o dată că, de-a lungul secolului XX, în întreaga Europă de Est, au existat mișcări, proteste, revoluții împotriva regimurilor comuniste, care au dus, toate, spre momentul 1989, iar la Timișoara, oraș universitar și perceput ca fiind occidental și înainte de momentul 1989, Revoluția poate fi înțeleasă ca un moment predictibil.

Evenimentul ”rIevoluție? 1945-1989-2022 istorii trăite” este cuprins în proiectul Cămine în mișcare, care face parte din Programul Cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” și este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte și de Consiliul Județean Timiș prin Programul TIM Cultura 2022.

