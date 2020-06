Robu vrea spitalul abandonat de pe Calea Torontalului. El e sigur că primeşte şi bani pentru el, „de la guvernul liberal”

Spitalul aflat în construcţie de 20 de ani pe Calea Torontalului din Timişoara a devenit „o oportunitate” pentru primarul oraşului, care acum vrea să prea structura de beton abandonată şi să termine lucrările. Cu bani de la guvernul liberal, desigur, spune Nicolae Robu, care e ferm convins că şi acest obiectiv face parte din subiectul ordonanţei care se referă la şosele şi căi ferate aflate în lucru, proiecte care ar urma să fie date pe mâna autorităţilor locale, la pachet cu fondurile europene necesare ducerii la bun sfârşit a lucrărilor.

Mai mult, primarul vede acum şi posibilitatea să ceară la Municipalitate tot ce e teren de stat în Timişoara, ca să facă parcuri, nu construcţii.

„Spitalul de pe Torontalului zace de ani de zile aşa. Din 1994 sunt lucrări începute. Din 98 nu sa mai făcut nimic. S-au produs degradări, clădirea nu aparţine primăriei. Eu am primit sesizări de la cetăţeni, care cred că este clădirea noastră, dar nu e aşa, noi nu avem ce face, e în administrarea Ministerului Sănătăţii. Acolo, acesta are un proiect, îşi propune să facă institut oncologic. A apărut o oportunitate, guvernul liberal oferă preluarea la administraţiile locale a unor obiective în vederea punerii lor în valoare. Noi putem să preluăm, e mai bine decât să pornim de la zero. Luni să facem o şedinţă. Toate terenurile din oraş, ale statului, vor fi cerute în patrimoniul municipalităţii, ca să nu rămână ale nimănui”, a declarat primarul.

Robu doar presupune că obiectivul ar veni la pachet cu fonduri de la bugetul central pentru finalizarea lucrărilor.

„Noi vom face toate demersurile, vom discuta detalii ulterior, eu cred că se face transferul obiectivului, dar şi cu fonduri. Se va face expertiză, vă asigur că nu o să se ducă spre concluzia că clădirea trebuie demolată.vom vedea raportul experţilor. Vom vedea ce o să facem. Banii nu vor fi bani locali, vom vedea ce ne aduce viitorul, aştept studiul, expertiza, dacă clădirea corespunde pentru continuarea lucrărilor unui spital, oncologic, sediu pentru una sau mai multe clinici de la Spitalul Municipal, avem ce face cu ea”, a mai spus primarul.

Comentarii

comentarii