Rugbiștii juniori III de la CSS Bega-SCM Timisoara au învins cu 48-0, acasă, S.C.R. Săcele–R.C. Cristian, în etapa a IV-a a Campionatului Național, Zona Transilvania. Echipa noastră conducea și la pauză, 17-0.

Andrei Bimbirică și Vlad Stroia au înscris câte două eseuri, iar Szasz David a izbutit un eseu și trei transformări. Darko Filipescu, Alexandru Marcu, Tudor Birău au pus câte un eseu, iar Mihail Răzvan și-a trecut în cont o transformare.

„Obiectivul a fost atins, dacă ne referim la scorul final. Pentru mine personal, nu scorul este relevant ci jocul pe care trebuie să îl practicăm. Ce pregătim toată săptămâna la antrenamente, acest lucru îl doresc. Am avut aproape 20 de minute în care nu am marcat nici un punct, deși am fost în 22-ul advers tot timpul. De acest lucru nu sunt mulțumit. Au fost greseli copilărești, neprovocate de adversar. După minutul 20 am marcat primul eseu si inca două până la pauză. În repriza a doua, băieții au avut altă atitudine și au jucat până la finalul partidei ceea ce ne-am propus. Felicitări adversarului de astazi și felicitări copiilor” a explicat Marian Marin, antrenor SCM Timișoara.

Jucătorii sunt pe locul al doilea în serie (cu trei victorii și o înfrângere), după CSS 2 Baia Mare, loc calificant la turneul final. Primele trei clasate merg la faza finală.

Tot duminică, juniorii II de la SCM Timișoara au cedat cu 62-7 (19-7) pe terenul formației CSŞ 2 Baia Mare, în etapa a doua. Punctele echipei noastre au fost înscrise de Vlad Ciurciun, eseu și transformare.

Duminică, 29 octombrie, grupele de juniori joacă în ultima etapă din turul Campionatului National, regiunea Transilvania. Ambele meciuri vor fi acasă, în Ronaț, împotriva celor de la Rugby Club Junior Cluj-Napoca. Juniorii II joacă de la ora 11.00, iar juniorii III de la ora 13.00.

Formațiile juvenile ale clubului nostru sunt pregătite de antrenorii Marian Marin și Cătălin Vlădeanu – a explicat Adrian Schindarli

