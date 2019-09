S-a deschis noul an şcolar. La Colegiul Naţional Bănăţean a fost un adevărat spectacol – Foto

Copiii care învaţă la Colegiul Naţional Bănăţean au avut şi în acest an parte de discursuri de politicieni la deschiderea noului an şcolar. Unitatea de învățământ timişoreană este loc favorit, an de an, pentru prezenţa în public la un astfel de eveniment. De această dată, la primul clopoţel şi la careu s-au prezentat „clasicul” Nicolae Robu, dar şi Marilen Pirtea şi Adrian Pau, deputaţi de Timiş, sau Titu Bojin, consilier judeţean, şeful ABA Timiş.

„Vă dau o veste bună, în acest moment este în proiectare sala de sport (n.r. de la Colegiul Bănăţean). Din păcate, ne-a trebuit foarte mult până când am reușit să înlăturăm acea dărăpănătură (n.r. fosta grădiniţă). Noi vrem să facem, iar alții fac tot posibilul să ne împiedice. Nu reușesc niciodată, numai că ne întârzie, atâta tot. Dar noi trecem peste toate obstacolele. Ne bucurăm că tot ce este aici în jur este acum al nostru, al municipiului Timișoara. Primăria a cumpărat tot campusul și acum și posibilitatea să investim aici. Am început s-o facem”, a anunţat primarul Nicolae Robu, mândru de reuşitele administraţiei sale.

„Sunt câteva școli în oraș care și-au dovedit capacitatea, s-au dovedit a fi școlile de elită ale orașului nostru, și noi ne mândrim cu ele, ne bucurăm că din ele ies copii foarte bine pregătiți. Evident, le și ajutăm mai mult decât pe cele care au rezultate mai slabe.”, a mai declarat Nicolae Robu.

”Deschiderea anului școlar la Colegiul Național Bănățean Timișoara nu a fost doar un prilej de sărbătoare a celor peste 2000 de elevi ai acestei școli și a părinților lor, a celor aproape 150 de profesori, ci a fost, în primul rând, un spectacol fascinant, care a început cu intrarea ceremonială în curtea școlii a elevilor din clasele celor trei cicluri școlare, pregătitoare, a cincea și a noua, „bobocii” căutându-și emoționați locurile, ghidați de învățători și profesori. Îi mulțumesc domnului profesor Sorin Gabriel Ionescu, apreciatul director al liceului, pentru invitația de a participa la un moment unic al anului școlar”, spune rectorul UVT Marilen Gabriel Pirtea.

O altă veste bună pentru cei de la Colegiul Bănăţean a venit de la directorul Sorin Ionescu, care a anunţat că liceul va beneficia de un nou laborator de robotică, realizat cu bani de la celebra Cursă a Răţuştelor, care a avut loc la Bega Bulevard, în weekend.



































































































