Sânge pe străzile din Faget. Polițiștii din Timiș sunt în alertă maximă. Criminalul a fost dat în consemn la frontieră

Un barbat a murit miecuri dimineata dupa ce a fost batut intr-un parc din localitatea Faget. Primele informatii oferite de mai multi localnici indica faptul ca intre agresor si un barbat ar fi izbucnit un conflict iar cei doi s-ar fi luat la bataie. In urma loviturilor barbatul a murit pe loc. Individul a fugit imediat ce a comis fapta. Zeci de politisti sunt pe urmele criminalului iar masina cu care acesta a fugit a fost data in consemn la frontiera iar mai multe filtre de politie au fost amplasate in zonele din apropierea Fagetului. Crima s-a petrecut intr-un parc din spatele bisericii ortodoxe din localitate. Imediat ce va fi prins criminalul va fi dus la politie pentru audieri fiind acuzat de omor. Barbatul a lucrat ani de zile ca ospatar la Lugoj iar in ultimii ani se pare ca lucra bucatar intr-un restaurant din localitate. Se pare ca in goana lui de a scapa individul a mai injunghiat o femeie care a ajuns la spital.

UPDATE: Agresorul a lăsat în urma lui cinci victime, două în Făget, dintre care una decedată și una în comă care ar urma să fie adusă cu elicopterul la Timișoara și alte trei persoane în localitatea Temerești, care urmează să ajungă la Timișoara cu ambulanța. În localitatea Temerești, spun surse din cadrul anchetei, agresorul ar fi lovit cu mașina o persoană și a agresat alte două. Una dintre cele două victime agresate se pare că ar fi fost și ea înjunghiată. Mașina furată de agresor a fost găsită abandonată la intersecția drumului ce leagă localitatea timișeană Temerești de localitatea arădeană Birchiș. Criminalul se numește Ionel Boldea, poreclit Arega. Are 32 de ani și este din localitatea timișeană Bichigi, scrie româniatv.net.

Sursa: lugojinfo.ro

Comentarii

comentarii