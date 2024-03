Scandal cu ”victime” între funcționarii publici și dublarea sumei alocate pentru noul Spital Municipal la Timișoara

Povestea unui nou Spital Nunicipal la Timișoara, prezentată în mod romanțat, cu mult ”roz” de actuala administrație, are în spate o poveste cel puțin interesantă, care s-a lăsat până și cu ajungerea la spital a unui funcționar din cadrul instituției, după ce a refuzat să semneze ”în alb”, un proiect impus de conducerea municipalității, relatează Roxana Iliescu, consilier local Pro România.

Despre cum a apărut această inițiativă, de unde s-a plecat și la ce s-a ajuns, Roxana Iliescu atrage atenția că nu e chiar OK cum s-a întâmplat.

”Despre povestea cu construirea unui nou Spital Municipal si practicile netransparente și abuzive ale conducerii primăriei, pe scurt. Acum aproximativ doi ani, primarul Fritz anunța colaborarea municipiului cu IFC în vederea construirii în viitor a unui “campus medical pentru spitalul municipal”. Afacerea, conform spuselor primarului, ne-ar fi costat 100.000 euro. “IFC ne vor face un fel de studiu de prefezabilitate, pe care îl vor finanța cu o sută de mii de euro. Noi, din partea municipiului o să punem și noi o sută de mii de euro.”, spune consilierul local.

Ce se plătește, cum se plătește, aflăm că există un risc imens ca acești bani să fie dați degeaba.

”Astăzi, în legătură cu același proiect, ni se livrează sub nas, pe repede înainte, un contract cu IFC in valoare de 250.000 euro, plus un onorariu de succes plătibil IFC in 15 zile de la semnarea Contractului cu partenerul desemnat sa realizeze PT si execuția lucrării; de precizat ca municipiul este obligat sa se asigure ca acest onorariu de succes va fi achitat de partenerul cu care va incheia contractul- cu alte cuvinte, dacă partenerul nu plătește celor de la IFC 1250000 euro, zero Parteneriat Public Privat. În plus, pe lângă prețul contractului și onorariu de succes, în contract se prevede faptul că municipiul își asumă exclusiv și alte costuri, nedeterminate însă, privind: costuri cu plasarea publicității, costuri de reclamă, costuri cu campanii pentru opinia publica etc. Toate astea pentru livrarea unui Studiu de Prefezabilitate si a unui Studiu de Fezabilitate privind viitoarea licitatie in urma careia va fi desemnat Partenerul de Proiect Public Privat, care ar urma sa facă alte documentații proprii proiectului și execuția lucrării”, mai subliniază Iliescu.

Momentan s-a votat pro, dar proiectul nu are nici măcar un calendar stabilit.

”Ca să fie bine și să nu fie rău, calendarul pentru realizarea obiectului contractului este orientativ… cu alte cuvinte, nu exista termene scadente privind livrarea documentelor pre-FS și SF”, conform lui Iliescu.

Ea își pune o serie de întrebări legate de subiect.

Primele intrebari care mi-au venit in minte si la care ar fi bine sa raspunda public conducerea primariei sunt următoarele:

1)Acest Contract a fost livrat de reprezentantii IFC si inghitit pe nemestecate de primar si vicele Latcau ca atare sau a existat o negociere intre parti a clauzelor contractuale?

2)In cazul in care a existat o negociere, cine a facut parte din echipa de negociere? 3)Care a fost criteriul in determinarea pretului contractului in valoare de 250.000 euro si a onorariului de success in valoare de 1250000 euro? Cum s-a ajuns de la 100.000 euro la 250.000 euro, plus onorariu de succes, plus alte cheltuieli cu campanii, publicitate etc?!

4)Cine va fi reprezentantul municipiului care va purta responsabilitatea privind coordonarea si executarea acestui Contract?, spune Roxana Iliescu.

Conducerea primăriei a insistat foarte mult să voteze acest proiect în ședința de vineri. Nu fără victime.

”Disperat fiind sa introducă proiectul de hotărâre pe ordinea de zi, mai ales că șeful saă, primarul Fritz, se grăbise deja în presă cu anunțuri triumfaliste privind construirea unui nou Spital Municipal, vicele Lațcău a dat buzna, înainte cu o zi de plenul din 22.02, peste directorul de la Direcția pentru sănătate și educație pentru a semna documentele într-o formă cu care acesta nu a fost de acord. În toată tensiunea creată și discuțiile în contradictoriu, vicele Lațcău a desemnat-o pe mai noua colegă Florentina Radu să revizuiască pe repede înainte Referatul de aprobare și Raportul de specialitate pentru a fi semnate într-o oră și jumătate de director. Din păcate, din cauza stresului și a întregii presiuni generate de discuții în contradictoriu pe marginea acestui proiect, directorului i s-a făcut rău și a ajuns la spital. Ce a făcut Lațcău? Într-un pur stil comunist și-a preconstituit o proba constând într-un Proces-Verbal de consemnare a atitudinii nesupuse a funcționarului public, în vederea trimiterii acestuia direct în Comisia de disciplina! Așa li se întamplă funcționarilor din primăria Timișoara care nu vor sa semneze în orb ce le livrează partidul USR sau care îndrăznesc sa nu fie de acord cu șefii USR! Li se caută în geantă, în calculatoare, sunt dați afara din comisii, din birouri și zburați te miri prin ce direcții prin Dispoziție de primar și cate și mai cate!”, mai spune Iliescu.

”Din 22.02.2024 și până în prezent, au mai coafat puțin documentele, au obținut cu chiu cu vai un aviz de la direcția juridică (care este egal cu zero după modul în care este formulat), iar astăzi vor supune la vot povestea cu construirea unui nou spital municipal. În realitate, un obiectiv extrem de bun, dar gestionat extrem de prost încă de la bun început de primarul Fritz & Comp”, concluzionează consilierul local.

